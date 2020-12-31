燉一鍋 窩在家迎新年

花椰菜鷹嘴豆燉咖哩

超簡單的燉煮技巧，讓你一鍋搞定美味料理。

花椰菜鷹嘴豆燉咖哩

材料：

橄欖油1大匙、洋蔥1個、地瓜300克、白花椰菜300克、蒜頭3瓣、印度 咖哩粉3大匙、薑末1茶匙、鹽1/2大匙、蘋果 醋1大匙、去皮番茄丁罐頭400克、水200毫升、椰奶100毫升、熟鷹嘴豆400毫升、菠菜100克。

作法：

1.地瓜去皮切成2×2公分小塊，洋蔥去皮切成1×1公分小丁，蒜頭去皮切碎，花椰菜洗淨切成一朵一朵狀，菠菜洗淨切成2公分小段，備用。

2.取一深鍋，中火加入橄欖油，放入洋蔥炒至軟化。

3.加入地瓜拌炒1分鐘。

4.再加入蒜末、薑末和印度綜合香料拌炒均勻。

5.加入蘋果醋、去皮番茄丁罐頭、水、椰奶和熟鷹嘴豆，煮滾後轉文火加蓋燉煮約20分鐘，到蔬菜變軟。

6.加入白花椰菜、菠菜燉煮3分鐘，以鹽調味即可。

中東番茄燉雞蛋

中東番茄燉雞蛋

材料：

雞蛋4顆、橄欖油2大匙、洋蔥1顆、紅甜椒1顆、紅辣椒2支、蒜頭4瓣、小茴香1茶匙、煙熏紅椒粉1茶匙、番茄丁罐頭400克、番茄糊1大匙、鹽1/2茶匙、黑胡椒粉1/4茶匙、香菜適量、菲達乳酪2大匙。

作法：

1.洋蔥去皮、紅甜椒洗淨去籽，分別切成1×1公分小丁備用。

2.紅辣椒洗淨、蒜頭去皮，分別切碎備用。

3.取一個有高度的煎鍋，開中火加熱橄欖油，加入洋蔥、紅甜椒和紅辣椒，炒到洋蔥變軟。

4.加入大蒜、小茴香和煙熏紅椒粉，炒勻。

5.加入番茄丁、番茄糊、鹽和黑胡椒粉，拌勻燉煮約10分鐘。

6.在燉煮的番茄鍋裡，用鍋鏟挖出四個跟雞蛋差不多大小的圓洞，將雞蛋打入洞中。

7.轉微火，繼續燉煮到蛋白熟，蛋黃不熟的狀態，或打好蛋送進預熱至180度的烤箱，烤10分鐘。

8.起鍋後撒上菲達乳酪及切碎的新鮮香菜即可。

甘藷燉牛肉

甘藷燉牛肉

材料：

牛肋條500克、橄欖油1大匙、洋蔥1顆、蒜頭3瓣、通用麵粉2大匙、地瓜300克、胡蘿蔔1/2根、紅甜椒1/2個、牛高湯300毫升、不甜白葡萄酒100毫升、牛番茄1顆、番茄糊2大匙、鹽1/2茶匙、黑胡椒粉1/4茶匙、紅椒粉1/4茶匙、月桂葉1片、歐芹2支。

作法：

1.牛肋條切成3公分塊狀，並用鹽

和胡椒調味。

2.地瓜去皮切成5×5公分塊狀，胡蘿蔔削皮切成薄片，紅甜椒去籽切小塊狀，牛番茄洗淨切丁，備用。

3.洋蔥、蒜頭去皮切碎備用。

4.取一可以放入烤箱的鑄鐵鍋，放入橄欖油加熱至油熱，放入牛肋條煎至表面有焦痕取出備用。

5.原鍋不洗，放入洋蔥、蒜頭末炒至洋蔥變軟。

6.放入煎好的牛肋條，並加入麵粉與肉混合均勻至無白粉狀。

7.加入地瓜、紅甜椒、胡蘿蔔、牛高湯、不甜白葡萄酒、牛番茄、番茄糊、鹽、黑胡椒粉、紅椒粉、月桂葉。

8.預熱烤箱至356℉，蓋上鍋蓋整鍋放入燉烤約1小時或爐上文火約1小時。

9.上桌前用切碎歐芹裝飾。