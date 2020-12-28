手作安心食材 讓家人健康吃

黃金泡菜。（圖：遠流出版）

YouTube超人氣料理頻道女主人Vivian，融合各家料理絕活，懷著為家人製作健康美食的初心，分享簡單易上手的料理方法。

黃金泡菜

有別於韓式泡菜需要發酵的手法，黃金泡菜只需準備好醬料，直接淋拌在脫生後的蔬菜上即可完成。這款淋醬還可以有其他利用，如日本 山藥、小黃瓜、胡蘿蔔等可直接沾食，動手試試這道超開胃下飯的小菜吧。

材料：

大白菜（或高麗菜）1顆、胡蘿蔔1條、細砂糖100克、蘋果 醋或米醋120克、豆腐乳3塊、薑片4～5片、蒜頭8～10粒、辣椒粉或生辣椒適量、芝麻油100克、鹽1大匙。

作法：

1.將大白菜切塊洗淨瀝乾後，裝入乾淨大塑膠袋中，加入1大匙鹽，讓袋子充飽氣後搖動袋子，將蔬菜和鹽混合均勻。靜置10分鐘，去除澀水，放置在旁備用。

2.將胡蘿蔔切片，起油鍋爆炒一下（加熱的目的是為了破壞其中的酶，這種酶會影響維生素C的吸收）。

3.將剩餘所有材料和炒好的胡蘿蔔一起用果汁機打成泥狀醬料，適量淋拌在作法1的脫生的蔬菜上，即可完成。

泰式檸檬魚

泰式檸檬魚。（圖：遠流出版）

泰式檸檬魚是泰式經典料理，酸酸鹹鹹的泰式檸檬魚，讓人忍不住多吃一碗白飯。這道料理中，魚露的存在很關鍵。雖說很多人不愛魚露的腥臭味，但其實只要經過加熱，這股味道會蒸發掉，留下來的是重要的鮮味（或稱第五味、醍醐味）。這道料理看似困難，其實只要用對方法，也可以在15分鐘內輕鬆完成喔。

材料：

鱸魚1條、蒜末20克、香菜葉適量、香菜梗（切末）適量、砂糖2大匙、魚露2大匙、高湯100毫升、檸檬汁1顆（酸度可依個人喜好調整）、檸檬切片1顆（擺盤用）、薑片適量。

作法：

1.把鱸魚對剖（可請魚販代勞），洗淨擦乾放上薑片，入蒸鍋蒸10分鐘。

2.加熱砂糖、魚露、高湯至煮滾，沖入辛香料（蒜和香菜末），加入1顆分量的檸檬汁拌勻。醬汁煮滾的部分可用微波1000W加熱2分鐘替代。

3.蒸好的魚去除薑片和殘留的水分，淋上作法2的醬料。擺上檸檬片和香菜葉即可上桌。

麵包機自製鮪魚鬆

自製鮪魚鬆。（圖：遠流出版）

用麵包機來炒製魚鬆，真的是又妙又讚的好方法！這招網友間流傳的簡便快速法，減去了翻炒與顧火的時間，炒製完成後的賣相極佳，真想不到麵包機還有這好用的功能。

我試過用不同廠牌麵包機的「果醬行程」和「麻糬行程」，都可以炒製成功，但「果醬行程」因溫度持續夠高，效果較好。若是家中麵包機只有「麻糬行程」的話，可將肉先送去烤箱烤乾一些再送進麵包機。家中若有可翻炒式氣炸鍋更適合，可以更快完成。

材料：

油漬鮪魚罐頭5～6罐（瀝除油後需約600克）、砂糖60～100克（至少需60克，多的分量可依個人口味調整）、豬油1大匙、日式醬油1小匙、黑胡椒粉適量。

作法：

1.取細網目濾網，攪拌並瀝除鮪魚罐頭中的油或水。將做法1的鮪魚放入麵包機中，設定果醬行程50分鐘。大約在25分鐘左右打開蓋子讓鮪魚中的水氣散出，直到第一次行程跑完。

2.待機器稍放涼，加入砂糖與醬油，再啟動一次果醬行程。在行程跑20分鐘左右加入豬油。

3.行程完成時，依個人喜好的酥鬆度與上色度決定是否多啟動10分鐘行程。完成後放涼裝入乾淨的密封罐。

自製花生醬

自製花生醬。（圖：遠流出版）

市售花生醬、花生餡很容易含有黃麴毒素。為了顧及家人健康，請試試這款簡單自製花生醬、花生餡的方法。只要有果汁機、食物料理機，甚至是買到安全的花生粉都可以拿來製作花生醬或花生餡。

更棒的是，只要學會了這款點心醬，其他堅果醬的製作方式幾乎都一樣喔！

材料：去皮熟花生粒或花生粉100克、砂糖或冰糖粉70克、豬油或奶油或椰子油70克。

作法：

1.簡單不流動的內餡做法，就是用花生粉、糖和固態油脂混拌在一起，即可成為點心內餡。

2.將花生粒或是花生粉持續用機器攪拌，引出內部更多油脂，就會變成更溼更黏稠更流動的狀態。這就是適合當作抹醬或用來做流沙湯圓的餡料。

3.用果汁機或食物調理機來攪打花生，時間請自行控制。時間攪打愈久，醬料會愈溼、愈會流動。