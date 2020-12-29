金沙豆腐

在家上班 ，免去了通勤，多出的時間就做了許多以前少做的事，醃鹹蛋是其中之一，效果遠超出預期。因為鴨蛋不易買到，用雞蛋 醃，每個鹹蛋黃亦都是金澄澄地出油。

鹹蛋配粥是平日無法享受到的五星級早餐，鹹蛋可蒸肉餅，鹹蛋黃則可炒菜蔬、蝦仁等，即是平常上餐館才點的金沙蝦球、金沙絲瓜、金沙四季豆。此外還可用在製作點心上，用處廣泛，小兵立大功，分享鹹蛋的製作及金沙苦瓜、金沙豆腐的作法。

醃鹹蛋

醃鹹蛋

材料：

雞蛋2打、鹽1杯、花椒1茶匙、八角2粒、白酒或料酒2湯匙、寬口大玻璃罐1個（洗淨後須曬乾消毒）。

作法：

1.雞蛋洗淨，晾乾。

2.取鍋倒入約10杯水，加八角、花椒及鹽同煮至鹽化解，呈黃褐色就能熄火。待滷水涼後，倒入乾凈的玻璃瓶內，將每粒雞蛋小心地裝入瓶中。

3.雞蛋完全漬入滷水中，淋上酒並封瓶，寫上日期，置於地窖或陰涼處，四周後開瓶。取出一粒雞蛋先試煮看是否已製成，雞蛋殼較鴨蛋殻薄，短短四周應該就能完成，若還沒完成則再醃一周即可。

金沙苦瓜

金沙苦瓜

材料：

白玉苦瓜或綠色苦瓜1條、煮好的鹹蛋3顆、蒜頭2瓣（切碎）、鹽少量、糖1茶匙、菜油1湯匙、紅辣椒1根（切粒）、蔥花1茶匙。

作法：

1.苦瓜洗淨，縱向剖開，去籽及白色的內膜，切薄片。將鹹蛋黃、蛋白分開，切小粒備用。

2.煮鍋煮水並加少許鹽，待水沸後放苦瓜汆燙3、4秒，撈出浸入冰水中15分鐘．取出瀝乾水分。

3.同時炒鍋溫油炒蛋黃，以鍋鏟壓扁，至蛋黃呈泡沫狀，倒入蒜料與苦瓜同炒，讓金沙蛋黃包裹著苦瓜，最後倒進蛋白粒、糖使苦瓜更入味；下紅辣椒，起鍋前撒上蔥花，是非常下飯開胃的菜。

金沙豆腐

材料：

豆腐1盒、煮熟的鹹蛋3顆、菜油1.5湯匙、蠔油1茶匙、糖1茶匙、料酒1湯匙、薑2片、紅辣椒1根（洗淨切粒）、蔥花1茶匙。

作法：

1.豆腐洗淨，切成小三角形。將鹹蛋黃、蛋白分開，切小粒備用。

2.炒鍋溫油1湯匙，將豆腐塊兩面煎成金黃色，盛出備用。

3.餘油倒進鍋中，把鹹蛋黃同上炒成泡沫狀，再將豆腐塊倒回鍋內，加入蠔油、糖、料酒、鹹蛋白、紅辣椒粒與薑片同炒片刻，至金沙包住豆腐塊。起鍋前撒上蔥花，金黃、紅白綠相間，秀色可餐，濃郁鮮鹹的金沙豆腐更是美味。