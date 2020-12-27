蠔油牛肉

牛肉是人們餐桌上很受歡迎的肉食料理，它的蛋白質含量高，脂肪含量低，味道鮮美，是寒冬補益佳品。推薦二款具有代表性的南北口味牛肉料理，家常味道，溫情表達。

蠔油牛肉

蠔油牛肉

材料：

牛里脊肉400克、乾香菇20克、彩椒各1/2顆、蒜瓣4片、生薑2片、青蔥4段。

調料：

蠔油2湯勺、生抽1湯勺、老抽1湯勺、白糖1/2湯勺、胡椒粉2克、玉米澱粉10克、麻油適量、料酒少許、蘇打粉少許。

蠔油牛肉材料

作法：

1.將牛里脊肉切成薄片，用涼水浸泡1小時，撈起再用涼水沖洗數遍。擠乾水分並加入料酒、蘇打粉，抓勻後醃製15分鐘，接著放入胡椒粉、生抽、老抽和玉米澱粉一起抓勻，使其入味。最後加1勺食用油拌勻以封住牛肉，這樣烹調時牛肉才不會黏住，放入冰箱冷藏2～3小時。

2.乾香菇泡水半小時後，放入鍋中加水煮10分鐘，撈起洗淨，切塊備用。彩椒切塊，蒜瓣切片後備用。

3.熱鍋冷油(油量比通常多2倍)，加入醃製好的牛肉片進行滑炒，待牛肉變色且基本成型後，即可盛起。

4.鍋中留些底油，加入蒜片、薑片和蔥段煸出香味，再加入彩椒、香茹一起煸炒片刻，最後加入牛肉片、蠔油、白糖和少許胡椒粉再次翻炒均勻，當牛肉片都裹上醬汁後即可出鍋裝盆。淋上一點麻油增亮，一道經典粵菜就完成了。

小叮嚀：

牛肉醃製時加入蘇打粉可使其肉質滑嫩，且煸炒時間不宜過長，不然會影響其口感。

麻辣牛柳

麻辣牛柳

材料：

牛里脊肉350克、小紅尖椒2個、花椒粒5克、粗粒番薯粉20克、熟白芝麻5克、蒜瓣3片、生薑3片。

調料：

生抽2湯勺、老抽1/2湯勺、蠔油1湯勺、辣椒粉5克、鹽、料酒、玉米澱粉、花椒粉和胡椒粉各少許。

麻辣牛柳材料

作法：

1.將牛里脊肉切成指寬的條狀，放入清水中浸泡1小時，撈起沖洗幾遍去除血水，擠去水分瀝乾。加入料酒、生抽、老抽、蠔油和胡椒粉抓勻，再加入少許玉米澱粉抓勻，最後加1勺食用油封住牛肉，然後放入冰箱冷藏2～3小時。

2.小紅尖椒切段，蒜瓣切末後備用。

3.取出醃製好的牛柳，均勻裹上粗粒番薯粉，注意每根牛柳上都要均勻裹上粉。

4.鍋內加油(油量是通常的4倍左右)，待油溫7成熱時，加入牛柳條煎炸，待牛柳成型後，翻身再煎炸片刻，當牛柳看不見血水溢出時即可盛起。

5.鍋中留點油，放入花椒粒煸炒片刻至出香味，然後用漏勺撈起花椒粒，在留下的花椒油中加入小紅尖椒和蒜末進行煸炒，最後放入牛柳，以及辣椒粉、花椒粉和少許鹽一起快速翻炒均勻，即可出鍋裝盆，表面灑上白芝麻增香。

小叮嚀：

這是一道重口味的菜，烹飪時會讓你辣得流淚，但卻是辣粉們的最愛。