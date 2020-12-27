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簡易早餐2款

劉若華
焦糖花生起司蛋三明治
焦糖花生起司蛋三明治

多數人早上總是較為匆忙，吃頓早餐淪為休假日才有的享受，這裡分享兩款簡易的早餐，雖簡易、平實，但是美味不打折。

焦糖花生起司蛋三明治

這份三明治是某日將家中現有，且自己喜愛的材料隨興組搭而成，意外成為日後早餐的心頭好。

材料：

吐司2片、焦糖糖漿和去皮淡鹹花生各適量、片狀美國起司（American Cheese）1片、雞蛋1顆。

作法：

1.吐司用烤麵包機烤過；將花生放入乾淨的塑膠袋內，封口，以擀麵棍自袋外將花生輾壓成小碎粒；雞蛋以較小火煎成五分熟的荷包蛋，備用。

2.將兩片吐司抹上焦糖糖漿，其中一片鋪撒上花生碎粒，再依序擺上起司片和荷包蛋，最後將另一片吐司夾蓋上即可。

小叮嚀：

1.花生可於前一晚先行輾壓好，或一次準備多量，以縮短早餐的前置作業時間。

2.焦糖和起司片具黏性，與富含油脂且經輾壓成小碎粒的花生合體產生高黏著力，因此食用時不會發生花生碎粒掉滿桌的情形發生。

香蕉燕麥粥

香蕉燕麥粥
香蕉燕麥粥

材料：

任一口味之即食燕麥1包（43公克）、熱水或熱牛奶或熱豆漿或熱堅果奶1/2杯、香蕉1/3條、蜂蜜1茶匙。

作法：

1.將飲品加熱；香蕉去皮切片，備用。

2.將即食燕麥倒入碗內，沖入熱飲，調拌均勻。

3.鋪上切片的香蕉，再淋上蜂蜜即成。

小叮嚀：

1.可搭配肉桂粉食用；各類莓果乾、堅果碎或切成丁、片狀的其他水果也是燕麥粥的好搭檔。

2.蜂蜜的用量或加入與否請自行視沖入的熱飲甜度而定。

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