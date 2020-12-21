台味入門菜 簡單上桌百吃不膩

手作蛋餃。（圖：媒體人小安提供）

幾道「台味」入門料理色香味俱全，烹煮方式並不難，但一出手必能讓人驚艷，怎麼樣都吃不膩。

手作蛋餃

把蛋液煎好，再把絞肉放進去，這樣的手做蛋餃絕對比市售好吃數倍，綿密的蛋皮包裹豬絞肉，跟火鍋料一起煮後，味道鮮美、入口噴汁。

材料：

雞蛋 1盒、絞肉300克、青蔥2根、嫩薑3片、醬油少許、鹽巴少許、香油少許、太白粉（約大拇指一個指節的分量）。

作法：

1.青蔥、嫩薑切成細末，豬絞肉放入蔥末、薑末、醬油、香油、鹽巴揉均勻。

2.雞蛋打勻後，太白粉加一點水拌勻後加入。

3.熱鍋後，以刷子在鍋子表面塗上薄薄一層油，全程使用小火。

4.湯匙舀蛋液入鍋後，立即以湯匙將蛋液在鍋中畫一個圓，待約15秒蛋皮略熟後，舀一小匙絞肉放在蛋皮1/3的位置，趁蛋液還未全熟、蛋底部已凝固時，將蛋皮對折為蛋餃的模樣，並利用湯匙將蛋皮邊緣稍微壓平，建議可利用較大的鐵湯匙完成，翻面煎至表面微焦。（此時蛋餃肉餡仍是生的，須待放入湯鍋內煮熟才能食用）

紅蘿蔔燒肉

紅蘿蔔燒肉。（圖：媒體人小安提供）

紅蘿蔔燒肉的豬肉半肥半瘦的部分，可以讓長輩補充蛋白質來源，如果覺得太過油膩，也可搭配一些容易降油脂的配菜，例如各式黑、白木耳都是不錯的選項。

材料：

豆乾5片、豬肉絲150克、蒜3瓣、辣椒1根、大蒜苗1/2根、鹽巴少許。

作法：

1.切豆乾，豆乾從橫剖面切三等份，並將豆乾切成細絲，蒜切末、辣椒切絲、大蒜苗斜切。

2.放一匙油，熱鍋後放入蒜末爆香，豬肉炒至五分熟，放入豆乾絲拌炒，加入辣椒絲續炒後加鹽巴，起鍋前加大蒜苗翻炒兩下起鍋。

台味蘿蔔糕

台味蘿蔔糕。（圖：寫樂出版提供）

做蘿蔔糕時，在來米要先浸泡再打製成漿，跟著炒軟的蘿蔔絲加熱攪拌，會讓整個廚房都是撲鼻的蘿蔔香

；煎外皮也一定要煎至酥脆，內裡軟嫩，白胡椒粉使用時要注意，不能沒有，但也不能搶了蘿蔔味。

材料：

在來米300克、水480毫升、白蘿蔔約1公斤、櫻花蝦適量、調味料（鹽先加1.5小匙，試味後酌量再加，油、白胡椒粉、香菜、辣油均適量）。

作法：

1.在來米浸泡約4、5小時。

2.蘿蔔刨絲。在來米瀝乾，放入果汁機，加入水，打成米漿（直到完全看不見米粒）。

3.鍋中放油，蘿蔔絲入鍋微炒，加鹽與白胡椒調味（加入炒好的香菇、油蔥酥等配料），加蓋燜至半熟軟。

4.加入米漿拌煮至濃稠狀，倒入已抹油的琺瑯盒中，並在表層鋪上櫻花蝦。

5.電鍋內加3杯水，至蒸氣冒出後，入鍋蒸約25至30分鐘（筷子插入蘿蔔糕中不會沾黏）。放涼後脫模切片，再將兩面煎至金黃即可。

6.撒上香菜及辣油。

無骨鹽酥雞

無骨鹽酥雞。（圖：寫樂出版提供）

材料：

無骨雞胸肉1付、鹽1小匙、糖1小匙、五香粉1小匙、醬油1大匙、米酒1大匙、地瓜粉2大匙、太白粉2大匙。

作法：

1.雞胸肉去皮切成3-4公分的雞丁，拌入鹽、糖、五香粉、醬油和米酒。冷藏2小時以上，讓雞肉入味。

2.地瓜粉、太白粉拌勻成粉料，放在平盤中，再把醃好的雞肉一塊塊放入平盤沾粉備用。

3.油鍋燒熱加入300cc油，油溫升到160-170℃左右時，倒入沾粉雞塊，用中小火慢炸，等大致定型後，再輕輕用鍋鏟推撥，以免雞塊沾黏在一起。

4.大約炸上3分鐘，至雞肉金黃酥脆即可瀝油撈起。