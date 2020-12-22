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草菇溜豆腐

劉若華
草菇溜豆腐
草菇溜豆腐

此道豆腐料理以選用較不易碎爛的老豆腐為佳，且老豆腐鈣含量高，是補鈣的好選擇之一，雖然較韌硬，但在烹煮後質地會變得鬆軟。

材料：

薑2片、蒜2瓣、蔥白2根、蠔油1大匙、玉米粉2茶匙、水1/2杯、老豆腐1盒、草菇罐頭1罐、鹽適量、鰹魚粉少許、麻油少量、蔥綠2根。

作法：

1.把薑、蒜切末；蔥白和蔥綠切蔥花；將蠔油、玉米粉和水調勻成蠔油芡水；豆腐切小塊；草菇稍沖水瀝乾。

2.於炒鍋內熱少量的油，加入薑、蒜和蔥白以中大火炒香。

3.將蠔油芡水再次調勻後淋入鍋，攪拌至煮滾。

4.將豆腐和草菇滑入鍋，隨即加鹽和鰹魚粉輕緩拌勻，蓋鍋蓋，火力轉小燜至豆腐入味。

5.開蓋淋入麻油，再次輕緩拌勻，熄火。

6.盛盤，撒上蔥綠。

小叮嚀：

1.蔥白氣味重也較辛辣，在加入主食材前先將它炒香，使得逼出的氣味溶入油、汁中為主食材添味；蔥綠味清香，盛盤後才撒入，除了增色點綴，與主食材食用可彰顯其生食時的鮮甜味，此為中式烹飪中的一種添味法寶。

2.菇類經烹煮後會產生黏液，因此芡粉用量不需多。

3.麻油盡可能以微火且短時間加熱即可，以免產生苦味。

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