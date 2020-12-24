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優質食材 吃鮭魚好處多

文、圖／陳芸英
骰子鮭魚燴時蔬
骰子鮭魚燴時蔬

好友因乳癌開刀，住院或化療期間，我每次探訪前總會問：「你想吃什麼？我帶過去。」好友從不客氣，用十分肯定的語氣說：「鮭魚，拜託了！」

原來想吃鮭魚，「沒問題啊，鮭魚料理很簡單呢！」後來她才說，不是真的想吃鮭魚，而是生病後上網蒐集營養食譜，意外發現鮭魚是好材料。鮭魚擁有優質的蛋白質，尤其含Omega-3脂肪酸，可把人體內「壞脂肪」轉變成「好脂肪」，不僅能保護骨骼還能防止肌肉損失、強化免疫系統……她想把吃鮭魚的好處一次說完，但一時語塞，竟打趣地說：「總之，癌症、憂鬱症、心臟病、阿茲海默症都能一網打盡啦！」

我對鮭魚的認識，大概是從那時候開始的吧！從此也喜歡鮭魚料理。

鮭魚含豐富油脂，烹調時無需加油，魚皮朝下，小火慢煎，就能逼出魚油，藉此爆香辛香料，味道極好。而為了避免魚刺傷喉，我全採用超市賣的無刺鮭魚，如此才能讓病人安心品嘗，享有輕鬆的用餐時光。

好友過了五年的危險期，取消重大傷病卡，生活健康有規律，一切回到正軌。

今年她生日，我請她邀些朋友到我家聚餐，我要為她的重生慶祝一番。想吃什麼？她老話一句，「鮭魚，拜託了！」

骰子鮭魚燴時蔬

材料：

冷藏挪威鮭魚丁1包（225克，購自超市）、美白菇5條、鴻禧菇5條、黑木耳5朵、花椰菜5小朵、番茄丁半碗、九層塔1小把、帕馬森起司粉少許、蒜泥1大匙。

作法：

1.將美白菇、鴻禧菇、黑木耳、花椰菜切成鮭魚丁大小，汆燙至熟，撈起備用。

2.鮭魚丁洗淨擦乾，放入不沾鍋煎至微焦（約7分熟）。

3.以煎出的油爆香蒜泥，加入番茄丁和作法1的材料，充分拌炒。

4.加入1小匙鹽、2大匙番茄醬、1大匙酒、九層塔，炒出香氣為止。

5.熄火盛盤，撒上帕瑪森起司粉點綴。

鮭魚豆腐煲

鮭魚豆腐煲
鮭魚豆腐煲

材料：

冷藏挪威鮭魚丁1包（225克，購自超市）、板豆腐1塊、青蔥1根、洋蔥半顆、雞高湯1碗（一般吃飯用碗，若沒雞高湯可用市售雞湯塊取代）。

作法：

1.豆腐和洋蔥切成鮭魚丁大小；蔥切蔥花，蔥白與蔥綠分開。

2.將鮭魚丁洗淨，用餐巾紙擦乾。放入不沾鍋乾煎，煎至四面微焦（約7分熟），取出備用。

3.用鍋內煎出的油爆香蔥白與洋蔥，拌炒約2分鐘，放入1碗雞高湯和1小匙蠔油，加入豆腐，煨煮5分鐘。

4.放入煎過的鮭魚，續煮至熟。

5.加1小匙太白粉水勾芡。

6.盛盤，以蔥綠點綴。

辛香鮭魚片

辛香鮭魚片
辛香鮭魚片

材料：

鮭魚菲力1片（250克，購自超市）、四季豆約10根、青蔥1根、薑1小塊、大辣椒1根、蒜頭3個。

作法：

1.蔥、薑（約1大匙）、蒜、辣椒洗淨切末，備用。

2.四季豆摘除頭尾和兩旁粗絲，一刀切兩段，放入滾水中汆燙，水中放1小匙橄欖油，煮熟後取出，擺在盤中央。

3.鮭魚洗淨擦乾，放入不沾鍋，以小火煎至表面微黃後，用鍋鏟把鮭魚推到鍋邊，翻面續煎。

4.撒上1小匙鹽和1大匙酒，蓋鍋以小火燜煮，時間約5分鐘。

5.取出鮭魚，放在四季豆上。

6.原鍋用餐巾紙擦乾，加入2大匙橄欖油，放入蔥末、薑末、蒜末、辣椒丁爆香，以小火炒出香氣，加入半小匙鹽、1小匙雞粉和1大匙水，拌炒均勻，淋在鮭魚上。

心臟病 癌症 食譜

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