蒜香雞

人人都說疫情期間要多補充蛋白質和辛辣的香料，如蔥、薑、蒜和洋蔥等，這次慶祝佳節即以大蒜為主題，烤隻蒜香雞，做一道蒜味馬鈴薯泥，烤些蒜香麵包，再加上一個蘋果 派，享受佳肴又能夠防疫，一舉兩得。

蒜香雞

蒜粉加上蒜泥，保證有濃郁的蒜香，全雞內的填塞物可利用家中現有及喜好的食材，自由發揮。

蒜香雞填塞物材料

材料：

大母雞1隻（至少5磅以上）、鹽少量、蒜5瓣（搗成蒜泥）、蒜粉1湯匙或更多、橄欖油2湯匙、醬油2茶匙、紅辣椒1根（隨意切碎）。

填塞物材料：

七榖雜糧糙糯米2杯（事先浸水1天並煮熟）、胡蘿蔔1小根、西芹菜梗2支、雞胗切粒、香腸2條、浸白酒的蝦米1湯匙、干貝2粒、葡萄乾1湯匙、蔥2支（切蔥花）、蒜4～5瓣（切碎）、薑1小塊（切碎）、橄欖油1湯匙、蠔油少量。

作法：

1.大母雞洗淨抹乾，備用。鹽在炒鍋中炒熱，待稍涼後均勻抹上雞身，醃漬一天一夜入味後取出。將蒜泥、油、蒜粉、醬油及辣椒碎在一小碗中混合均勻，塗抹在雞身外部。

2.烤箱預熱至425℉，同時準備填塞物材料。胡蘿蔔、西芹菜、雞胗、香腸切粒，干貝泡水煮熟後，撕成絲條狀備用。

3.炒鍋溫油，炒香薑、蒜粒，下雞胗粒、香腸、胡蘿蔔、芹菜，最後倒進七穀雜糧糙糯米飯、葡萄乾，倒入少量蠔油調味炒勻。起鍋，待稍涼，塞入雞腹中，以針線縫起後放進烤盆。

4.烤約30分鐘，至雞皮變脆呈金黃色，轉小火至350℉續烤，烤到雞腿關節處不再有血，期間約40分鐘至1個鐘頭（視雞的大小而定），取出放涼後即可享用。

1.大母雞洗淨抹乾，備用。 2.醬料均勻抹在雞肉上，醃上一天入味。 3.將蒜香雞填塞物材料炒熟，之後塞入雞腹中，以針線縫起後放進烤盆。

蒜味馬鈴薯泥

蒜味馬鈴薯泥

材料：

有機馬鈴薯3磅、奶油1/2條（約4盎司）、奶油乳酪（cream cheese)1/2條、牛奶 1/2杯、鹽及胡椒少許、蒜1顆、青蔥2支（洗淨切蔥花）、紅辣椒1根（切粒）。

蒜味馬鈴薯泥材料

作法：

1.馬鈴薯洗淨削皮，切成2立方英吋大小，置於鐵鑄鍋中，加入足以蓋過馬鈴薯的水量，以中火煮約20分鐘至熟爛。水倒掉後將奶油及奶油乳酪切小塊，放進原鍋中和馬鈴薯一起融化，將馬鈴薯壓成泥。

2.大蒜以錫箔紙包好，在烤蒜香雞時，同時放進烤約半小時，取出時蒜已烤熟且釋出蒜油、烤出甜香味，切碎。

3.小火熱牛奶與蒜碎、白蔥花、鹽、胡椒粉，一起拌入馬鈴薯泥中，攪拌均勻置於碗中，灑上青蔥花、少許紅辣椒粒，兼具乳香、蒜香，滑膩綿綿的馬鈴薯泥會讓你欲罷不能。

蒜香麵包

蒜香麵包

這個麵包是按照日本湯種發麵的方法。麵粉加入熱水或熱牛奶糊化，鎖住大量的水分，麵包特別柔軟又耐放。

材料：

牛奶1/2杯又2湯匙、麵包麵粉5又1/3杯並加2茶匙發酵粉（yeast)、酸奶油（sour cream）1杯室溫下放置、糖2湯匙、鹽少許（約2茶匙）、雞蛋 3顆、無鹽奶油1/2條（切小片，置於室溫內）、1杯蒜蓉及1杯蔥花、橄欖油2湯匙。

蒜香麵包材料

作法：

1.牛奶半杯、水半杯及麵粉1/3杯倒進一小鍋內以中火溫拌勻，不停地攪拌直至融合呈糊狀，續煮約2分鐘後離火，盛至大碗內。同一鍋內以小火溫2湯匙牛奶，離火後加發酵粉，調至糊狀，約等5分鐘待發酵粉發起呈泡沫狀。

2.將酸奶油、糖、鹽、雞蛋2顆、奶油半條、麵粉5杯及發酵粉麵糊倒入湯種的大碗內，以攪拌器低速將麵糊打成麵糰，再加速續打。如太稀慢慢加進少量麵粉直至麵糰變得柔軟。

3.把麵糰移至工作枱面，輕灑少許麵粉，揉成球狀，置於乾淨器皿內蓋好，在溫暖房間靜置約1個半鐘頭，發至兩倍大。同時在13×9吋烤盤內噴上烘焙噴霧液。

4.拳頭輕打麵糰敲出空氣，將麵糰擀成12英吋的正方形麵皮，像做蔥油餅似的輕輕鋪上油、鹽、蒜蓉、蔥花，捲成長筒狀，以手掌側面輕擊麵筒成一扁長方形，以麵杖擀成16×6英吋長方形麵餅。

5.以輪狀刀將麵餅切成24個2英吋小方塊，續用手掌揉成小麵球，置於烤盤內成6×4的格子狀，覆以保鮮膜再次發酵至雙倍大，約需1小時。

6.預熱烤箱至375℉，將餘下的一顆蛋打碎，刷在麵球上，送入烤箱，烤約25分鐘，取出置於鐵架上放涼即可。

酥脆蘋果派

蘋果派

可購買現成的派皮，再買些蘋果，簡簡單單就能在短時間做出酥脆蘋果派，秘訣是在內餡加點檸檬，成為蘋果派的亮點。

材料：

現成的冰凍派皮2張（frozen pie crust），按照說明解凍。

內餡材料：

蘋果3磅（洗淨削皮，切成1/4吋薄片）、檸檬或萊姆（lime）1個（擠汁）、檸檬皮或萊姆皮2茶匙、白糖2湯匙、紅糖4湯匙、鹽1/4茶匙、肉桂粉1茶匙、小茴香粉（cumin）1/8茶匙、麵粉2湯匙、太白粉2湯匙、無鹽奶油1/4條、蛋清1個（用來刷在派皮上）。

蘋果派材料

蘋果派

作法：

1.蘋果片置於一大碗內，除了麵粉、太白粉、奶油及蛋清，其他食材全倒入大碗內拌勻，讓糖慢慢融化，置放約半小時。

2.把糖汁倒出（約2杯量）置於小煮鍋內，以小火將糖汁熬成糖漿（要不停攪拌以免燒焦），把糖漿倒回蘋果碗內，並加進麵粉、太白粉調勻。

3.將9英吋的派烤盤噴上烘焙噴霧劑（baking spray)，擀出兩張11英吋大的派皮，1張鋪在盆內，倒進沾滿糖漿的蘋果，並把奶油切塊，分散在蘋果上方。

4.另一張派皮蓋在蘋果上，用手沿邊將兩張派皮揑緊，蛋清刷在派皮上，用針或刀尖在派皮上戳小孔，以便出熱氣。用錫箔紙將派皮的邊緣包起，以免烤焦，續送進預熱至420℉的烤箱烤15分鐘至皮呈金黃色；溫度降至350℉續烤40分鐘就可出爐。

5.蘋果派放涼後享用，絕對與焙烘坊的蘋果派有過之無不及。