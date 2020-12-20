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微波起司鹹蛋糕

劉若華
微波起司鹹蛋糕
微波起司鹹蛋糕

「微波蛋糕」又名「馬克杯蛋糕」，其標榜速成，而且無技術含量，只需決定口味，人人皆可輕易的上手，因此此款蛋糕現時在美國的烘焙領域裡已掀起一股風潮。除了適合當下午茶點心，因為健康營養，此款蛋糕也適合早晨時間匆促又不想錯過早餐的學生族和上班族。

利用家中現有的重口味起司絲，我隨興、順手做出「起司鹹蛋糕」，鹹香口味讓家人喜愛不已！加上使用堅果杏仁研磨成的粉為主體，食後相當有飽足感。

材料：

雞蛋1顆、烘焙用杏仁粉（Almond Flour）1/4杯、洋蔥粉1茶匙、無鋁泡打粉1/4茶匙、長期熟成切達起司絲（Shredded Sharp Cheddar Cheese）2大匙、鹽和乾洋香菜碎（Parsley Flakes）各少許。

作法：

1.於一容器內將雞蛋打散。

2.將其餘材料加入，和蛋液攪打均勻成蛋糕糊。

3.將蛋糕糊舀入咖啡杯或任何一種馬克杯內，震出蛋糕糊內可能有的空氣。

4.把杯子放入微波爐，不加蓋，微波1.5分鐘或直至蛋糕表面中央不再濕黏即成。

5.成品出爐後可額外於表面再撒點起司絲和洋香菜碎點綴，並再次微波至表面的起司絲溶化。

小叮嚀：

食譜為一人份的基本款起司鹹蛋糕，可考慮加入各種的種子、堅果碎和熟培根碎，或中式食材如肉鬆，風味和口感即可再升級。

微波起司鹹蛋糕材料
微波起司鹹蛋糕材料

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