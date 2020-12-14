鳳梨提味 讓菜更甜蜜

鳳梨菱角燒雞。（圖：台灣嘉南藥理大學）

鳳梨不僅可以直接吃，入菜更增添酸酸甜甜好滋味，而鳳梨可以幫助消化，配上燒雞是很好的選擇，也可搭上。

鳳梨菱角燒雞

材料：

雞腿2支、五印醋適量、菱角30克、米醋適量、蔥10克、甘草粉適量、辣椒5克、米酒適量、薑5克、番薯粉適量、蒜頭仁10克、白糖適量、鳳梨罐頭20克、香菜適量、香菇1朵。

餡料：

先爆炒蔥、薑、蒜、辣椒，再加入香菇丁、菱角丁、鳳梨丁拌炒加以調味備用。

作法：

1.雞腿去除中間骨頭，使其成為袋狀，再加入甘草粉、醬油、五印醋及米酒略為醃漬約1小時左右。

2.蔥、薑、蒜、辣椒切末，煮熟菱角、香菇與鳳梨一起切成小丁狀。

3.將餡料填入醃漬雞腿袋，再綁上棉線，最後裹粉用320℉熱油炸熟呈金黃色。

4.將剩餘餡料，加入適量的水、鳳梨汁、醬油及糖調味，最後放入炸好的雞腿煮至軟化。將雞腿盛盤，最後淋上勾芡醬汁即可完成。

鳳梨炒羊肉

鳳梨炒羊肉。（圖：中華民國養羊協會提供）

材料：

羊肉片200克、薑絲、新鮮鳳梨、高湯。

調味料：

鹽、米酒、白豆醬、豆瓣。

作法：

1.羊肉以鹽巴、米酒、豆瓣調味。

2.薑絲、白豆醬下鍋，以少許油爆香後，加入鳳梨，以高湯煮熟。

3.加入調味好的羊肉，輕拌煮熟，並稍微收汁，即可起鍋。

櫻花蝦蓮子米糕

櫻花蝦蓮子米糕。（圖：台灣嘉南藥理大學提供）

材料：

長糯米（舊米）200克 、蒜頭仁10克、鹹蛋黃3粒、蔥1支、乾香菇3朵、乾蓮子20克、乾蝦米10克、紅蔥頭50克、三層肉50克、荷葉紙1張、櫻花蝦10克、五香粉適量、油蔥酥10克。

作法：

1.長糯米、香菇、蝦米洗淨泡水。

2.三層肉切片、紅蔥頭切片、香菇切絲、鹹蛋黃切片、蓮子燙熟及荷葉紙川燙洗淨。

3.將蒜末、蔥末及櫻花蝦拌炒。

4.爆炒肉片及紅蔥頭片，依序加入醬油、糖、高湯及五香粉，最後加入香菇絲、蝦米、油蔥酥及生糯米一起拌勻。

5.將竹製蒸籠底部平鋪荷葉紙，放入拌好料的米糕，再擺放熟蓮子、鹹蛋黃片及櫻花蝦，蒸約30分鐘即可。

小叮嚀：蓮子荷葉米糕是高熱量食物，若是像糖尿病患者等需要控制熱量的病友，不建議食用太多。

和風柚子蔬果沙拉

和風柚子蔬果沙拉。（圖：台灣嘉南藥理大學提供）

材料：

柚子30克、越南 春卷皮2張、蘋果 30克、核桃 10克、苜蓿芽20克、芝麻醬適量、綠捲鬚30克、味醂醬適量、紅捲鬚30克、檸檬汁適量、白蝦2隻。

和風醬汁：

芝麻醬、味醂及檸檬汁。

作法：

1.柚子肉剝小瓣，蘋果削皮切條狀泡鹽水備用。

2.蘿蔓生菜切段、綠捲鬚及紅捲鬚洗淨泡冰水備用。

3.將越南春卷皮舖平，放上苜蓿芽、綠捲鬚、紅捲鬚、蘋果、柚子、核桃碎及蝦子，捲起後就可盛盤。