簡易家常燒烤 薄肉片與雞腿菇

薄肉片與雞腿菇

在日本 超市，買到兩盒薄牛肉片，一盒薄豬肉片和一盒雞腿菇，它們除了可以當火鍋食材，也可以用來燒烤。醃料以沙茶醬和醬油為主。肉片薄，非常易熟，燒烤後，除了配飯，也可以加些蒜粒或辣椒，用生菜包來吃，真是美味無比。

材料：

薄牛肉片2盒、薄豬肉片1盒、雞腿菇4根、大蒜數粒、醬油1杯、沙茶醬2湯匙、料酒1蓋匙、蜂蜜1茶匙、生菜葉數張、噴油、大蒜鹽和胡椒粉各少許。

醬料：

用一小碗，加入醬油、蜂蜜和料酒，再取另一小碗，加入沙茶醬和胡椒；最後取一大碗，將所有料倒在一起，加一點水和蒜粒，用筷子將醬料拌勻。

簡易家常燒烤材料

簡易家常燒烤材料

簡易家常燒烤材料

作法：

1.雞腿菇洗淨，用刀切成大薄片；生菜葉剝數張，用冷水沖洗，瀝乾，均置一旁備用。

2.蒜剝皮後，切成兩小盤。一盤碎粒狀，用做醃料，另一盤切成斜片狀，用來和肉，生菜一起包來吃。

3.肉片解凍後，加入有調料的大碗中，用筷子將肉拌勻，醃約15分鐘。

4.取家用平底燒烤鍋，上面灑一些噴油，開中火，鍋熱後將雞腿菇依次平鋪在鍋中，撒上少許大蒜鹽，兩面翻煎，每面烤約兩至三分鐘，即可取出裝盤。

5.將燒烤鍋洗淨，擦乾，再灑一些噴油，將肉片依次平鋪在鍋中，開中火，兩面翻煎，見肉片變色即可取出裝盤。趁熱吃，色香味俱全。

雞腿菇

薄肉片與雞腿菇

小叮嚀：

1.薄肉片勿醃過久，以免太鹹，噴油亦可用奶油(butter) 替代。

2.剝好的生菜葉可在食用前先放冰箱冰一下，較生脆好吃；剝生菜葉時，可用刀將生菜頭切除，再中間對切一刀，由裡向外剝，每葉呈碗狀，比較好看。