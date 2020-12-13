果香蓮藕咖哩雞

此道咖哩雞沒有傳統章法中的洋蔥香，取而代之的除了蘋果 的酸香，尚有蓮藕的清甜及其富含的植物膠質，運用在有充沛口感的馬鈴薯咖哩雞中，味道、口感及濃稠度都取得不錯的平衡，是一道溫潤迷人的美味。

材料：

雞大腿肉5支、米酒2大匙、薑5片、咖哩粉2.5大匙、小型黃皮和紅皮馬鈴薯各4顆、胡蘿蔔280公克、水3杯、老抽1大匙、糖3～4茶匙、小型蓮藕1節、無加糖蘋果醬（No Sugar Added Applesauce）1罐（3.9盎司）、米酒2大匙、鹽適量。

作法：

1.將雞大腿肉切丁後以2大匙米酒略醃；薑切末；兩色馬鈴薯刷洗乾淨後連皮切丁；胡蘿蔔去皮切丁；蓮藕去皮刨細絲或磨成泥。

2.炒鍋倒入適量的油，油熱時加入雞丁以中大火炒至轉白，盛出備用。

3.利用鍋內的餘油炒香薑末，再加入咖哩粉轉較小火一同炒香。

4.加入兩色馬鈴薯和胡蘿蔔，轉中大火炒一會。

5.加入水、老抽和糖拌勻，煮滾時轉微火燜煮至馬鈴薯及胡蘿蔔稍軟。

6.倒入蓮藕絲、蘋果醬和另外的2大匙米酒，隨即將雞丁回鍋並加入鹽一起拌勻，轉中大火煮滾再轉微火燜煮一會即成。

小叮嚀：

1.炒咖哩粉時以較小火處理以防產生焦苦味。

2.忌用鐵鍋烹煮蓮藕，因蓮藕與鐵結合會變黑。

3.若加入的是已添加糖的蘋果醬，則食譜 中的糖請自行依喜愛的口味減量或完全免去不用。