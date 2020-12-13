一品南瓜芝麻條

南瓜是營養價值很高的食材，有令人開胃的顏色又能製作多元化的口味菜肴，足以讓人愛不釋口了。

一品南瓜芝麻條

本次推薦的南瓜芝麻條，口感香甜軟糯，製作簡單，無論你參加朋友的聚會或在家宴請朋友，絕對是上得了廳堂的小甜品。

材料：

熟南瓜泥100克、糯米粉160克、熟白芝麻60克、牛奶 70～80毫升、白糖20克。

一品南瓜芝麻條材料

一品南瓜芝麻條材料

一品南瓜芝麻條

作法：

1.在熟的南瓜泥裡加入白糖，用叉子混合調勻，再加入糯米粉和牛奶，用手揉合成光滑的麵團，放入盆內醒置25分鐘。

2.取出醒置好的麵團，平均分成二份。每份搓成長圓形條狀，分成10等份，兩頭稍微揑成圓形。

3.麵條兩面刷水，再滾上白芝麻，這樣使芝麻更緊密黏合，不容易脫落。

4.烤箱預熱329℉，將南瓜芝麻條放在烤盤內，烘烤25分鐘左右。當芝麻條邊沿有微微裂開和略呈淡黃色時，即可取出擺盤，並在上面淋上糖桂花，就可以招待賓客了。

小叮嚀：

操作時，南瓜泥最好是溫熱的，這樣更容易和糯米粉黏合。

雞肉南瓜燜飯

這是一款高顏值、高營養、色香味俱全和老少皆宜的燜飯，很適合上班族。

雞肉南瓜燜飯

材料（2人份）：

雞腿肉（去皮去骨）250克、南瓜300克、新鮮香菇4個、紅蔥頭2個、蒜瓣3片、青蔥2根、熟白米飯2碗。

雞腿肉醃料：

生抽1湯勺、老抽1湯勺、蠔油1湯勺、米酒1湯勺、鹽、胡椒粉、生粉各少許。

雞肉南瓜燜飯材料

雞肉南瓜燜飯材料

作法：

1.雞腿肉洗淨後切成小塊，加入醃製調料，調拌均勻後放入冰箱待用。

2.南瓜去皮去籽後切成小片狀，新鮮香菇切成小塊，紅蔥頭、蒜瓣和青蔥切成細粒。

3.鍋內放油加熱，先把紅蔥頭和蒜粒下鍋煸炒片刻出香味，再把醃製好的雞肉放入鍋內一起煸炒。

4.大約煸炒7、8分鐘後，加入南瓜片和新鮮香菇，並加入少許鹽和胡椒粉繼續煸炒。待南瓜片軟糯後，把白米飯加入一起翻炒均勻，然後蓋上鍋蓋，用小火燜5分鐘。出鍋前灑上點蔥花，就可上桌享用了。

小叮嚀：

烹飪這款燜飯時，若能採用豬油或椰子油的話，則味道會更香濃。