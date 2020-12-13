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咖哩時蔬

燕呢喃
咖哩時蔬
咖哩時蔬

「咖哩時蔬」是用大蒜、洋蔥做底，和咖哩粉爆香後再加上各種時蔬如馬鈴薯、胡蘿蔔、豆子和綠色蔬菜做成的一道下飯好菜。做這道菜時，咖哩的香味四溢，絕對令人胃口大開。

材料：

馬鈴薯3個、胡蘿蔔2根、黃洋蔥1顆、羽衣甘藍（Kale）半把、Garbanzo豆罐頭1個、蒜粒數個、咖哩粉2湯匙、辣咖哩粉2湯匙、薑黃粉1湯匙、油6湯匙、料酒1湯匙、醬油3湯匙、鹽少許和水10碗。

咖哩時蔬材料
咖哩時蔬材料

作法：

1.蒜剝皮，切成碎粒；胡蘿蔔和馬鈴薯用刨刀刨去外皮，切滾刀塊後用冷水沖洗，撈起備用。

2.羽衣甘藍切成段，將大葉手撕成小葉狀，用冷水洗淨。續煮一鍋滾水，將羽衣甘藍汆燙一下，撈起瀝乾備用。

3.洋蔥用刀將頭尾帶根部切除，再對切成四等分，剝去外面一層厚皮，再將洋蔥切成條狀；放入冷水中清洗，用手指將洋蔥層剝開。最後撈起瀝乾，放入碗中備用。

4.將Garbanzo罐頭水分瀝乾，豆子置入碗中備用。

5.起油鍋，開大火，鍋熱後先將蒜粒入鍋爆香，再加入咖哩粉和薑黃粉溶入油中， 用鏟子將咖哩粉拌勻；將洋蔥加入鍋中，翻炒2分鐘，續加入Garbanzo豆、胡蘿蔔，再翻炒一下。最後，馬鈴薯入鍋並加醬油、料酒和水，蓋過所有料，蓋上鍋蓋，用大火煮約15分鐘。

6.開鍋，再加一點水，並用鏟子稍微翻攪食材，再蓋上鍋蓋，轉中火煮約30分鐘；中間每隔10分鐘檢查水位，並翻攪鍋中食材。之後開大火放入一半的羽衣甘藍，用筷子輕輕和鍋中的蔬菜拌在一起，煮約五分鐘，即可熄火起鍋裝盤，配上一碗白米飯，味道好極了。

7.再起一個油鍋，加半湯匙油，將剩餘羽衣甘藍和大蒜一起炒，加少許鹽，又是一道味道不同又不錯的蔬菜了。

咖哩時蔬材料
咖哩時蔬材料

咖哩時蔬
咖哩時蔬

蒜炒羽衣甘藍
蒜炒羽衣甘藍

小叮嚀：

1.注意控制火候，時常檢查水位，切忌水燒乾使食材燒焦。

2.豆子亦可用新鮮的長江豆或黑豆替代，羽衣甘藍亦可用白菜花替代，都是美味的時蔬好食材。

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