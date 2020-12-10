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家用小烤箱 做出甜蜜菓子

文、圖／摘自時報出版《熟成的菓子》
奶香乳酪杯 。（圖：時報出版提供）
奶香乳酪杯 。（圖：時報出版提供）

只要有一台家庭烤箱，基礎簡單烘焙工具，就能變化出各種不同風味的蛋糕捲、餅乾、乳酪點心。

奶香乳酪杯 Cheese Cupcake

材料（約10個）

戚風蛋糕：鮮奶52克、葡萄籽油41克、蛋黃52克、低筋麵粉80克、蛋白210克、細砂糖100克。

鮮奶油內餡：動物性鮮奶油200克、細砂糖20克、馬士卡邦起司、100克、防潮糖粉適量。

作法：

1.烤箱預熱。蛋黃隔水加熱至95℉，與鮮奶、葡萄籽油拌勻。加入麵粉拌勻，成蛋黃糊。

2.蛋白與細砂糖打至乾性發泡。

3.取1/3打發蛋白加入蛋黃糊中拌勻，再將打發蛋白與蛋黃糊全部混和均勻。

4.倒入擠花袋，取圓形花嘴，擠入直徑6cm，高5.5cm的馬芬杯中。放入預熱好的烤箱，以上火428℉╱下火302℉烤4-6分鐘，上色後轉盤調頭後以上火302℉╱下火446℉續烤10-12分鐘。

5.出爐後放涼備用。

6.製作鮮奶油內餡：動物性鮮奶油、細砂糖、馬士卡邦起司混和打發。

7.取刀子橫切蛋糕上方。擠上鮮奶油。

8.將切下的蛋糕蓋回去，撒上防潮糖粉。 

雪球核桃餅 Wedding Cookie

雪球核桃餅。（圖：時報出版提供）
雪球核桃餅。（圖：時報出版提供）

材料（約23個）

麵糰：發酵奶油120克、糖粉40克、鹽0.5克、杏仁粉65克、低筋麵粉140克、碎核桃少許。

裝飾：防潮糖粉少許。

作法：

1.杏仁粉、低筋麵粉、核桃置於烤盤，以上火356℉╱下火302℉烤15-20分鐘，備用。

2.發酵奶油置於室溫，加入糖粉、鹽拌勻。加入低筋麵粉、杏仁粉拌勻成團，放入冰箱冷藏30分鐘至冰硬。

3.取約15克的麵糰，滾圓。中央按壓小洞。

4.放入核桃碎包覆後再次滾圓，排列於烤盤。放進預熱好的烤箱，以上火302℉╱下火302℉烤30-35分鐘。

5.出爐後放涼，均勻撒上防潮糖粉即完成。

黃金乳酪球 Cheese Ball

黃金乳酪球。（圖：時報出版提供）
黃金乳酪球。（圖：時報出版提供）

材料：全蛋260克、蜂蜜37克、細砂糖170克、鹽2克、蘭姆酒3克、低筋麵粉200克、乳酪粉25克、薑黃粉2克、奶粉10克、發酵奶油220克、煙熏乳酪30克。

作法：

1.烤箱預熱。全蛋隔水加熱至95℉，加入蜂蜜、細砂糖、鹽、蘭姆酒拌勻。再加入低筋麵粉、乳酪粉、薑黃粉、奶粉，攪拌至細緻無結粒。

2.發酵奶油隔水加熱或微波至140℉融化狀態，分兩次加入，攪拌至均勻。煙熏乳酪刨絲後加入拌勻，放入擠花袋備用。

3.取直徑3.5cm、高2cm的半圓形模具，噴上烤盤油。

4.將攪拌好的麵糊擠入模具內至滿。

5.放入已預熱的烤箱上層，下層置另一烤盤裝水，以上火428℉╱下火266℉烤10-12分鐘。出爐後趁熱倒出放涼。

核桃

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