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豆瓣醬燒魚

藍曉鹿
豆瓣醬燒魚
豆瓣醬燒魚

我從小生活在江南，後來住在台灣，很喜歡吃魚。來洛杉磯以後，買活蹦亂跳的鮮魚不像在台灣那麼容易。不過，加點豆瓣醬，超市買的魚一樣可以很可口。

材料：

鮮魚1條（種類不拘，約10吋大小為宜）、洋蔥1粒、青椒1/2粒、薑片數片、青蔥數隻、紹興料酒、郫縣豆瓣醬、生抽、鎮江黑醋。

作法：

1.先把魚用水洗淨，魚肚裡面也要沖洗乾淨。在脊背上隔半吋，斜刀畫數刀，略撒一點鹽，記得魚腹中也要撒一些，兩面沾上麵粉。

2.洋蔥和青椒切成大小差不多的丁；取生薑切片備用；適量蔥切段備用。

3.起油鍋，待油熱冒小泡泡後放入魚，兩面煎至焦黃；轉小火，放入薑片和蔥段，讓蔥薑的味道透進魚裡。等蔥略焦黃時，就可全部裝入盤中。

4.另起油鍋，把洋蔥和青椒炒至半熟，撈起裝入盤中。

5.熱油，加入豆瓣醬，文火慢炒，讓油和醬均勻調和在一起，再加入生抽、料酒、少量黑醋等全部醬料調勻後，再加入炒至半熟的蔬菜以及炸好的魚身，煮到魚肉酥軟即可。

小叮嚀：

1.關於魚的大小選擇，我個人喜歡大小如盤子的魚。除了料理方便、裝盤好看之外，肉質也是這個大小最好。太小的魚，刺太多；大的魚，我覺得肉質則是會偏老一點。另外，魚加入少量的鹽醃漬後，一定要在兩面拍上薄薄的麵粉，就不會沾黏在鍋底。

2.曾看過有人在豆瓣魚裡放番茄，我覺得滴一點醋，同樣能提升豆瓣香味，但仍保有豆瓣醬香氣。若放入番茄，因為番茄酸甜味較重，就變成以番茄為主、豆瓣為輔。也沒有不好，視個人更喜歡哪種味道。

3.豆瓣醬一定要在熱油裡慢炒，讓香味完全釋放到湯汁中，之後也容易被魚肉吸納。

4.喜歡香菜，可在起鍋前灑一點香菜屑。

豆瓣醬燒魚材料
豆瓣醬燒魚材料

台灣 洛杉磯

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