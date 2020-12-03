1道炒飯 大人小孩都愛吃

薑黃雞粒炒飯。（圖：李杰奎提供）

平常很難在飲食中攝取足夠的薑黃，把它溶在飯裡，讓每一顆飯粒都包覆薑黃素，對身體非常好。一道炒飯配上鮮蝦滑蛋、奶油玉米炒高麗菜嬰、雙色蔬菜肉卷，輕鬆變出一桌老少咸宜、大人小孩都愛吃的料理。

薑黃雞粒炒飯

材料：

白米飯300公克、雞蛋 3顆、洋蔥丁30公克、青蔥末30公克、薑黃粉10公克、雞腿肉150公克、紅椒（彩椒）40公克、萵苣生菜80公克、新鮮薑黃15公克。

調味料：

鹽5公克、米酒20公克、太白粉50公克、白胡椒粉10公克、美極鮮味露20公克、沙拉油60公克。

作法：

1.雞腿肉去皮切丁，加少許米酒及太白粉醃泡入味。

2.起鍋取適量沙拉油將雞腿丁炒熟備用。

3.紅椒切細丁、薑黃切末、洋蔥切細丁泡冰水備用。

4.白米洗淨加入黃薑粉及適量的水蒸成薑黃飯備用。

5.熱鍋熱油將雞蛋炒香，加洋蔥丁、青蔥末，再加新鮮薑黃爆香。

6.將飯炒香炒散並調味，加入炒熟的雞腿肉丁。

7.起鍋前將生菜絲、紅椒丁一併入鍋快炒並淋上少許美及鮮味露即可。

薏仁菇蕈鮮蝦滑蛋

薏仁菇蕈鮮蝦滑蛋。（圖：李杰奎提供）

材料：雞蛋4顆、蝦仁100公克、熟薏仁50公克、蔥花15公克、美白菇50公克。

調味料：鹽2公克、米酒5公克、太白粉15公克。

作法：

1.蝦仁開背後去腸泥洗淨後入鍋汆燙5秒撈出沖涼瀝乾，美白菇切段同蝦仁處理方式後備用。

2.雞蛋加鹽及米酒打勻，加入蝦仁、熟薏仁、美白菇、少許太白粉水及蔥花拌勻。

3.起油鍋將2倒入以大火熱鍋，再以中火翻炒至蛋稍顯凝固即可。

奶油玉米炒高麗菜嬰

奶油玉米炒高麗菜嬰。（圖：方智出版提供提供）

材料：高麗菜嬰5顆、冷凍甜玉米粒100公克、大蒜1瓣、奶油10公克、油1/2大匙。

調味料：鹽、黑胡椒、酒適量。

作法：

1.高麗菜嬰洗淨，依大小對切、四分或六分切。

2.熱鍋，下料理油，爆香蒜片，續下高麗菜嬰翻炒，噴酒，下玉米粒。

3.加入奶油並調味，翻炒均勻，即可起鍋。

柚子胡椒風味雙色蔬菜肉卷

柚子胡椒風雙色蔬菜肉卷。（圖：方智出版提供提供）

材料：

豬梅花片6片、四季豆5根、珠蔥1小把、玉米筍4條、低筋麵粉少許。

調味料：

米酒1大匙、醬油1～1.5大匙、味醂1大匙、柚子胡椒1/2小匙。

作法：

1.前夜準備：玉米筍和四季豆洗淨燙熟，珠蔥洗淨瀝乾，切成約8公分的段，醬汁調好，肉片解凍。

2.清晨料理：取兩片梅花肉片較破碎處交疊，整型成完整形狀，通常是矩形，撒點麵粉。

3.取蔬菜放置肉片下方水平面1/5處，肉片由下方往上捲住蔬菜，再往上邊捲邊壓緊實，邊塑型，不讓蔬菜外露，邊在兩端收口成尖梭狀。

4.熱油鍋，將肉片接縫處貼鍋煎，定型後，不用翻動，倒出鍋內多餘的油分，下調味料。

5.煮開後，開中大火，再翻面滾動肉卷，讓肉卷均勻上色。醬汁起泡濃稠後，熄火，再滾動肉卷，使其均勻裹覆醬汁。