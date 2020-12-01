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吸睛又開胃！ 繽紛蔬食上桌

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白菜炒玉米
白菜炒玉米

食材顏色愈豐富多樣化，不僅賞心悅目，營養也跟著加分。做菜時，選擇胡蘿蔔搭配菜肴，胡蘿蔔富含維生素A，有小人蔘的美稱，色澤亮麗，增添菜肴吸睛及營養程度。

南瓜其維生素C含量高，有防癌的功效，並可增強免疫力。地瓜是超級養生食物，纖維多，熬煮稀飯十分適合，再添加薑黃，色澤更好看，抗氧化抗衰老的家常美食。

五色豆腐

五色豆腐
五色豆腐

材料：胡蘿蔔、茄子、蘑菇、美生菜、炸豆腐、水。

調味料：葡萄籽油、黑胡椒、鹽、醬油。

作法：

1.胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊；茄子洗淨，切小塊；蘑菇，剝去外層薄膜，洗淨切小塊；美生菜洗淨，切小段；炸豆腐洗淨，切丁，備用。

2.取炒鍋，置於爐台上，將胡蘿蔔、茄子和水倒入炒鍋中，稍做攪拌，開火烹煮。

3.三分鐘後，加入蘑菇、美生菜和炸豆腐，以葡萄籽油、黑胡椒、鹽和醬油調味，充分拌炒均勻。

4.續煮至菜肴熟了且入味，即可盛盤上菜。

五色豆腐材料
五色豆腐材料

白菜炒玉米

材料：白菜、冷凍玉米粒、水。

調味料：葡萄籽油、黑胡椒、鹽。

作法：

1.白菜掰開葉片洗淨，切小段；冷凍玉米粒，置於室溫，備用。

2.取炒鍋，置於爐火上，於鍋中放入白菜和水，快速拌炒。

3.兩分鐘後，加入冷凍玉米粒，以黑胡椒和鹽調味，充分攪拌均勻。

4.菜肴都熟了，即可起鍋。

白菜炒玉米材料
白菜炒玉米材料

南瓜冬粉

南瓜冬粉
南瓜冬粉

材料：南瓜、青椒、胡蘿蔔、炸豆腐、冬粉、水。

調味料：葡萄籽油、黑胡椒、鹽、醬油。

作法：

作法：

1.南瓜將外皮刷洗乾淨，對切，取出籽後切小塊；青椒對半切去籽，洗淨，切小塊；胡蘿蔔洗淨去皮，切小塊；炸豆腐洗淨，切小丁塊；冬粉洗淨，浸泡15分鐘，備用。

2.取炒鍋，置於爐火上，於鍋中倒入南瓜、胡蘿蔔和水拌炒，蓋上鍋蓋燜煮。

3.三分鐘之後，加入青椒和炸豆腐，以葡萄籽油、鹽、黑胡椒和醬油調味，繼續拌炒。

4.菜肴九分熟，放入冬粉，持續地拌炒均勻；待冬粉與菜肴及湯汁充分融合，入味之後，即可盛起。

南瓜冬粉材料
南瓜冬粉材料

冬粉
冬粉

薑黃地瓜粥

薑黃地瓜粥
薑黃地瓜粥

材料：白米、地瓜、水。

調味料：薑黃。

作法：

1.地瓜洗淨去皮，切小塊；白米洗淨，備用。

2.將白米和地瓜放入電鍋內鍋，倒入適量的水，並添加薑黃，充分攪拌均勻，然後以電鍋蒸煮之。

3.電鍋開關跳起來，15分鐘後，掀開鍋蓋，攪拌均勻，即可盛起享用。

薑黃地瓜粥材料
薑黃地瓜粥材料

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