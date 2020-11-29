把子肉

美食不僅是挑戰人們的味蕾，更是一種情懷。這次想與大家分享一道傳承文化的非遺美食－－把子肉。把子肉類似湖南「毛氏紅燒肉」、上海「走油肉」和台灣 的「扣肉」，不過它的來歷還真有點傳奇。話說劉備、關羽和張飛哥三人，在桃園拜完把子後，想吃點什麼，剛好張飛是屠戶，他就把家裡的豬肉扔到鍋裡煮，這就是「把子肉」的雛形。後來經過山東名廚的改良，使「把子肉」代代相傳至今，且被列為中國 非物質文化遺產。今天讓我們一起來試試吧。

材料：

五花肉500克、生薑片3片、蒜瓣3個、紅乾辣椒2根、香葉3片、桂皮1片、八角2個、料酒1湯勺、生抽3湯勺、老抽2湯勺、白糖2湯勺、鹽1/2湯勺。

把子肉材料

作法：

1.將五花肉切成2公分厚、12公分長的條形狀，然後鍋裡放油加熱，將肉放入煸炸。油不必太多，目的僅是為了去除部分油脂，當五花肉表面略黃時即可取出。

2.鍋加熱，放少許底油，放入薑片、紅乾辣椒、香葉、桂皮、八角和蒜瓣，煸炒出香味後，放入五花肉及生抽、老抽、白糖和鹽，一起再煸炒片刻，加入清水(要蓋過豬肉略多些)，用大火燒開轉中小火，接著燜燒45分鐘，即可取出裝盆。

3.將裝盆後的把子肉，放入蒸鍋裡再蒸45分鐘，這道把子肉才算完成，就能上桌了。

把子肉

小叮嚀：

這道把子肉肥而不膩、瘦而不柴，你可搭配任何主食(米飯或麵食)，亦可佐配各種蔬菜，保證食欲大開，回味無窮。