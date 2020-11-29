泡椒鳳爪成品

泡椒鳳爪口感脆香、鮮辣微酸，雞爪經過水煮與漂洗，可去除油脂和膠質，不僅讓油膩感消失了，反倒具有了開胃解膩、提神醒腦的功能。

自製泡椒

材料：

辣度高的小朝天椒25克、鮮薑1小塊、水500克、鹽及花椒1大湯匙。

作法：

1.將朝天椒洗淨晾乾，確保表面無水後方可醃製。否則在醃製過程中，會腐敗出泡、變質。

2.鮮薑切成薄片，備用。

3.用小火加熱炒鍋，將薑片、花椒、鹽炒香後，倒入清水，燒開後續放入小朝天椒。

4.煮沸後，蓋好鍋蓋自然放涼。

5.裝入乾淨無水瓶中密封，再找個托盤裝水，然後把醃製泡椒的瓶子倒置放人，托盤裡的水以淹沒瓶口為度，盡量保持瓶內的密封狀態。

6.放入冰箱倒置冷藏，約一周即可。

自製泡椒材料

1.找個托盤把醃製泡椒的瓶子倒置放人，托盤裡裝水，水量以淹沒瓶口為度，盡量保持瓶內的密封狀態。

泡椒鳳爪

材料：

雞爪250克、青檸1個、自製泡椒500克。

調味料：

花椒2～3克、大料2枚、香葉3～4片、鮮薑2～3薄片、鹽胡椒粉1湯匙。

配菜：

胡蘿蔔、洋蔥、圓白菜、綠花椰菜梗、萵筍等根塊類新鮮蔬菜，切條後一起醃製。

作法：

1.清洗雞爪後，剁去指甲等異物，將其劈成兩半。

2.將處理好的雞爪放入鍋中，與花椒、大料、香葉、胡椒、鮮薑及鹽等調味料一起煮15分鐘左右，以不爛為度。

3.撈出雞爪，用自來水快速沖涼，漂洗去雞爪中的油脂、膠質等物，晾曬1～2小時。

4.將洋蔥及其他配菜切好，先置於一旁備用。

5.雞爪晾乾後，放入乾淨無水的罈子中，加入其他配菜，再倒入自製泡椒水後，以完全淹沒雞爪及配菜為限，最後將青檸汁擠出淋上。

6.蓋好蓋子，醃製一天至兩天後撈出清洗便可食用。

泡椒鳳爪的材料及配菜

清洗處理過的雞爪及配菜

2.做好泡椒後，醃製泡椒鳳爪時可完全暴露在空氣中，不需密封醃製。

小叮嚀：

1.自製泡椒冷藏醃製時，瓶口要朝下放置，在托盤中加水淹沒瓶口，最大程度地減緩空氣的進入，這樣醃製出的泡椒不僅不易變質、出現異味，且口感更好。做好泡椒後，醃製泡椒鳳爪時，可完全暴露在空氣，不需密封醃製。

2.醃製發酵過程，菜罈中出現白沫是正常現象，發酵充分後，白沫會消失。也是倒入些高度白酒消除白沫。

3.水煮雞爪時，用火不可過猛，時間也不要過長，否則會將雞爪煮爛，影響口感。

4.自製的泡椒如果辣度太高，醃製鳳爪時，可添加白開水稀釋泡椒水的辣度。