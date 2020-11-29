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橘椒鑲玉米黑豆

燕呢喃
橘椒鑲玉米黑豆
橘椒鑲玉米黑豆

玉米、黑豆和橘椒都是健康食材，玉米味道香甜、開胃健脾，黑豆可以滋補五臟，橘椒也能促進消化液分泌，增進食欲，都是營養豐富、抗氧化和抗衰老的好食材。我將三者合一，做了一道簡單的素料美食－－橘椒鑲玉米黑豆。

材料：

橘椒2顆、萊姆2個、香菜1/3把、青辣椒2根、大蒜數粒、玉米和黑豆罐頭各1個、糙米飯1碗、孜然和芫荽粉(Ground coriander)各1茶匙、橄欖油1.5湯匙。

橘椒鑲玉米黑豆材料
橘椒鑲玉米黑豆材料

作法：

1.橘椒洗淨，對切成半，去除籽和白筋。取一烤盤，鋪上錫箔紙，加一點橄欖油在烤盤上，將橘椒放入烤盤，口朝上，烤箱設在450℉，預熱後橘椒烤約10分鐘。

2.取一大碗，瀝乾玉米罐頭和黑豆罐頭的水分，玉米、黑豆置入大碗中，將煮好的一碗糙米飯一起放入碗中。

3.辣椒和香菜洗淨後，各切成小段，蒜剝皮後切成碎粒，亦加入大碗中。

4.將1茶匙的孜然和芫荽粉加入大碗中，加一點橄欖油，把所有食材拌勻。

5.將烤好的橘椒取出，倒掉烤出的汁，續將大碗中拌好的拌料加入橘椒中，再開烤爐，調至450℉，烤約5分鐘，取出裝盤即成，是一道簡單美味的健康素食。

1.橘椒切半，去籽後放入烤箱。
1.橘椒切半，去籽後放入烤箱。

2.將糙米飯和玉米、黑豆拌勻，作為內餡。
2.將糙米飯和玉米、黑豆拌勻，作為內餡。

小叮嚀：

1.橘椒可以多買一些，吃完一批後再烤，很方便，新烤的會比較好吃。

2.罐頭的料較多，多餘的部分可以配上其他的素食，如包餅一起食用，也可以用薯片或玉米片沾著吃，頗有墨西哥的美食風味。

餡料也可和薯片搭配食用。
餡料也可和薯片搭配食用。

墨西哥

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