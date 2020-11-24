我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1242萬例 紐約州破60萬

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

感恩節料理 八寶鴨

原志
感恩節八寶鴨
感恩節八寶鴨

每年的感恩節，我都會烤一隻鴨子來代替烤火雞。因為火雞實在太大了，做得困難，吃起來更困難。我的烤鴨特點是在鴨肚子裡頭塞滿糯米飯，也叫八寶飯。然後撒一層從洋人超市買的烤雞粉（Shake'n Bake），烤出來的鴨子表皮香脆可口，軟糯的八寶飯吸收了烤鴨精華，更加鮮香美味。

八寶飯顧名思義就是在糯米裡頭添加八樣食材，若湊不夠八樣，四、五樣就可以了。最主要的材料香菇、干貝（或海蠣乾）、香腸（或火腿肉）、半肥半瘦豬肉等就行了，如果有板栗就更好，沒有的話就用核桃仁或腰鼓豆代替。

材料：

鴨子1隻、烤雞粉（Shake'n Bake）、糯米3杯、香菇3朵、干貝20粒、海蠣乾15個、火腿肉丁2勺、腰鼓豆1勺、豬肉丁100克、胡蘿蔔丁和青豆隨意。

作法：

1.鴨子提前半天用鹽醃一下放冰箱待用。

2.蒸八寶飯：糯米提前洗淨，浸泡兩小時後，其他材料一同倒入，並加1勺醬油、2克鹽與1杯水，簡單拌勻。放入蒸鍋，大火燒開3分鐘後改中小火蒸30至35分鐘左右（這一步也可用電飯鍋煮。但我更喜歡用蒸鍋，因為可經常攪拌，使味道更均勻。）

3.把鴨子從冰箱拿出來，用一把大勺子把蒸好的八寶飯一勺一勺填進鴨肚裡，最後用牙籤封口。

4.整隻鴨子表皮撒上烤雞粉並塗抹均勻。

5.烤箱溫度360℉，烤一個半小時左右就大功告成。

小叮嚀：

1.為了充分利用烤鴨湯汁，可在鴨子周圍舖一些馬鈴薯片。吸飽湯汁的馬鈴薯味道實在太好了，與美味的八寶飯不相上下，往往鴨子肉沒吃完，馬鈴薯和糯米飯先被一掃而空。但如果怕太油膩，最好在烤盤上放一個鐵架子把油過濾出來。

2.烤鴨肉切完後，把鴨架子、鴨骨頭放進鍋裡慢火燉1小時，冷卻後撇去浮油，扔掉骨頭，往湯裡打兩個雞蛋，丟進一把粉絲，外加幾葉青菜和蔥花，就是一道鮮美的鴨架子湯。

烤雞粉與八寶飯
烤雞粉與八寶飯
八寶飯
八寶飯

核桃 雞蛋

上一則

天冷煲好味 暖胃又暖身

下一則

感恩節料理 香菇南瓜義大利麵

延伸閱讀

葛謨估感恩節後疫情大爆發 橙區須關堂食、健身房

葛謨估感恩節後疫情大爆發 橙區須關堂食、健身房
假期出遊、室內聚會？ 佛奇勸民眾三思

假期出遊、室內聚會？ 佛奇勸民眾三思
顧雅明攜手華人社團 法拉盛派發350隻火雞

顧雅明攜手華人社團 法拉盛派發350隻火雞
累了！加州難逃第3波疫情？

累了！加州難逃第3波疫情？

熱門新聞

各種麵包種類。取自123RF

專家公認的麵包營養排行榜 最不健康的你可能最常吃

2020-11-16 17:31
串燒雞便當。（圖：商周出版提供）

三菜一飯 每天期待吃便當

2020-11-12 02:10
滷海帶絲和滷花生

滷菜一鍋熱 快速入味

2020-11-15 02:05
秋冬是柿子盛產的季節。取自ingimage

柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意

2020-11-13 16:05
香煎油豆腐鑲高麗菜。（圖：三采文化提供）

輕漬高麗菜 發酵好菌顧腸胃

2020-11-16 02:10
南瓜戚風蛋糕

南瓜戚風蛋糕

2020-11-22 02:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人

川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人
泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后

泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后
香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監
卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高

卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高
未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」