感恩節八寶鴨

每年的感恩節，我都會烤一隻鴨子來代替烤火雞。因為火雞實在太大了，做得困難，吃起來更困難。我的烤鴨特點是在鴨肚子裡頭塞滿糯米飯，也叫八寶飯。然後撒一層從洋人超市買的烤雞粉（Shake'n Bake），烤出來的鴨子表皮香脆可口，軟糯的八寶飯吸收了烤鴨精華，更加鮮香美味。

八寶飯顧名思義就是在糯米裡頭添加八樣食材，若湊不夠八樣，四、五樣就可以了。最主要的材料香菇、干貝（或海蠣乾）、香腸（或火腿肉）、半肥半瘦豬肉等就行了，如果有板栗就更好，沒有的話就用核桃 仁或腰鼓豆代替。

材料：

鴨子1隻、烤雞粉（Shake'n Bake）、糯米3杯、香菇3朵、干貝20粒、海蠣乾15個、火腿肉丁2勺、腰鼓豆1勺、豬肉丁100克、胡蘿蔔丁和青豆隨意。

作法：

1.鴨子提前半天用鹽醃一下放冰箱待用。

2.蒸八寶飯：糯米提前洗淨，浸泡兩小時後，其他材料一同倒入，並加1勺醬油、2克鹽與1杯水，簡單拌勻。放入蒸鍋，大火燒開3分鐘後改中小火蒸30至35分鐘左右（這一步也可用電飯鍋煮。但我更喜歡用蒸鍋，因為可經常攪拌，使味道更均勻。）

3.把鴨子從冰箱拿出來，用一把大勺子把蒸好的八寶飯一勺一勺填進鴨肚裡，最後用牙籤封口。

4.整隻鴨子表皮撒上烤雞粉並塗抹均勻。

5.烤箱溫度360℉，烤一個半小時左右就大功告成。

小叮嚀：

1.為了充分利用烤鴨湯汁，可在鴨子周圍舖一些馬鈴薯片。吸飽湯汁的馬鈴薯味道實在太好了，與美味的八寶飯不相上下，往往鴨子肉沒吃完，馬鈴薯和糯米飯先被一掃而空。但如果怕太油膩，最好在烤盤上放一個鐵架子把油過濾出來。

2.烤鴨肉切完後，把鴨架子、鴨骨頭放進鍋裡慢火燉1小時，冷卻後撇去浮油，扔掉骨頭，往湯裡打兩個雞蛋 ，丟進一把粉絲，外加幾葉青菜和蔥花，就是一道鮮美的鴨架子湯。