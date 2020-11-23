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天冷煲好味 暖胃又暖身

文／洪安怡、彭宣雅
黑羽土雞煲湯。（圖：福容大飯店提供）
黑羽土雞煲湯。（圖：福容大飯店提供）

天冷了用煲湯溫補滋身，其中「秋蟹鮮味煲湯」、「黑羽土雞煲湯」，以秋蟹及黑羽土雞入湯，既美味又養生。

黑羽土雞煲湯

材料：

黑羽雞腿600克、金華火腿100公克、老母雞1/2隻、大白菜350公克、金針菇100公克、筍塊200公克、冬粉80公克、家鄉肉50公克、仿土雞骨架4副、老薑30公克、沙拉油1大匙、水3000毫升。

作法：

1.老母雞、仿土雞骨架洗淨瀝乾、切大塊備用；老薑洗淨切片備用。

2.取一鍋，待鍋燒熱後加入1大匙的沙拉油。

3.放入作法1的老薑片爆香，接著放入雞肉塊與雞骨架，大火快炒約3分鐘。

4.備一乾淨砂鍋，放入作法3的材料及金華火腿。

5.於砂鍋內加入3000毫升的水，用微火慢慢煨煮，煮至有浮沫出現，撈掉浮沫，續煮約4小時熄火，待涼後過濾出湯汁即可。

6.黑羽雞腿刷洗乾淨，剁成10大塊備用。

7.大火熱鍋，放油燒至八分熱放入土雞塊大火炸1分鐘，待呈金黃色即撈出瀝油。

8.將老母雞湯加入雞塊、大白菜、冬粉、家鄉肉、金針菇、筍塊，小火燜煮20分鐘後即可。

TIPS：老母雞油脂豐、肉紮實，小火慢滾可保澄澈鮮香，大火滾煮則會呈牛奶色，富含鈣質、膠原蛋白，雞湯容易消化吸收，營養價值高。

秋蟹鮮味煲湯

秋蟹鮮味煲湯。（圖：福容大飯店提供）
秋蟹鮮味煲湯。（圖：福容大飯店提供）

材料：

大沙公1隻600克、金華火腿100公克、老母雞1/2隻、大白菜350公克、金針菇100公克、筍塊200公克、冬粉80公克、家鄉肉50公克、仿土雞骨架4副、老薑30公克、沙拉油1大匙、水3000毫升。

作法：

1.老母雞、仿土雞骨架洗淨瀝乾、切大塊備用；老薑洗淨切片備用。

2.取一鍋，待鍋燒熱後加入1大匙的沙拉油。

3.放入作法1的老薑片爆香，接著放入雞肉塊與雞骨架，大火快炒約3分鐘。

4.備一乾淨砂鍋，放入作法3的材料及金華火腿。

5.於砂鍋內加入3000毫升的水，用微火慢慢煨煮，煮至有浮沫出現時，撈掉浮沫，續煮約4小時熄火，待涼後過濾出湯汁即可。

6.大沙公刷洗乾淨，切下蟹螯以刀背拍裂，蟹身剁成4大塊，在大碗中用蔥段、薑片、鹽和料酒醃20分鐘。

7.將醃好的沙公裹上麵粉。大火熱油燒至八分熱（有煙冒出即可），投入裹粉蟹塊，大火炸1分鐘，蟹殼變成橙黃色即撈出瀝油。

8.將老母雞湯加入大白菜、冬粉、家鄉肉、金針菇、筍塊大火悶煮15分鐘後，再加入炸好的大沙公煮5分鐘後即可。

皮蛋豆腐砂鍋煲

皮蛋豆腐砂鍋煲。（記者彭宣雅／攝影）
皮蛋豆腐砂鍋煲。（記者彭宣雅／攝影）

材料：皮蛋、豆腐丁、蔥花、蒜片、薑片。

調味料：鴨油、醬油、白胡椒、米酒。

作法：

1.皮蛋切舟沾粉油炸、豆腐丁油炸備用。

2.熱油加薑片、蒜片小火爆香放入砂鍋注水，再放入豆腐丁、皮蛋舟煮滾加入調味料調味，蔥花點綴即可。

南瓜海鮮豆腐煲

南瓜海鮮豆腐煲。（記者董俞佳／攝影）
南瓜海鮮豆腐煲。（記者董俞佳／攝影）

材料：

雞蛋豆腐1/2盒、干貝3個、草蝦4尾、蟹肉4管、南瓜1/2顆（約400克）、甜豆4根、鹽巴酌量。

作法：

1.南瓜削皮去子後，蒸熟打成汁。

2.雞蛋豆腐煎炸後備用、海鮮汆燙至七成熟備用。

3.作法一的南瓜醬汁入鍋煮。

4.將海鮮放入南瓜醬汁中燜煮一到兩分鐘後起鍋，放甜豆點綴料理色彩。

雞蛋 牛奶

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