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宅在家團聚 感恩節簡單吃

周靈
香酥八寶鴨
香酥八寶鴨

疫情期間避免多人團聚，自己家人圍爐吃頓簡單、好吃又不失隆重的感恩餐，感謝我們撐到今天，亦祝願疫情早日遠離，世界恢復正常。餐點計有主菜香酥八寶鴨、水柿酪梨沙拉及蛤蜊絲瓜湯，都是採用時令的果菜製成。

香酥八寶鴨

材料：

肥鴨1隻（洗淨，抹乾）、糯米2杯（浸水整夜）、蔥3支（切碎）、薑3片（切碎）、蒜2瓣切碎、紅蔥頭2個切碎、鹽1茶匙、糖1茶匙、醬油1湯匙多、油2茶匙、料酒1湯匙、素油1/2湯匙。火腿肉、香菇、紅棗、桂圓肉、蓮子、干貝、乾蝦米、蛤蜊肉適量（以上八寶無硬性規定，找家中的各種寶，素的亦可，如無可用碎肉、蝦米，取其鹹香即可，非一定得八寶）。

香酥八寶鴨材料
香酥八寶鴨材料

香酥八寶鴨糯米飯內餡
香酥八寶鴨糯米飯內餡

作法：

1.鹽炒熱後，抹在鴨身與腹腔，接著表面塗抹醬油及糖，封在容器或塑膠袋內，放進冰箱兩日夜，期間要翻身數回。

2.糯米泡好後，以電鍋煮成飯或以蒸鍋蒸成飯，同時準備填塞物，泡水的香菇、紅棗、干貝，以料酒浸蝦米、火腿，上蒸鍋蒸軟。填塞物均切成丁狀備妥，炒鍋溫油，炒香紅蔥頭、薑、蒜、蔥後，將各填塞物入鍋同炒，加進糯米飯，餘下的醬油、蠔油炒勻，盛入大碗中。

3.待糯米飯稍涼，塞入鴨腹內填滿，以針線封口，上蒸鍋，大火蒸熟約一小時。

4.將鴨放入烤盤進烤箱，以350℉烤半個鐘頭後，將溫度升至425℉，鴨上下都烤10分鐘至皮酥脆，肥油烤盡、鴨肉軟嫩。

5.盆內鴨油倒掉，醬汁可用來燜燒白菜；鴨肉吃完剩下的骨架也可燉蘿蔔，一鴨數吃，物盡其用。

蛤蜊絲瓜湯

蛤蜊絲瓜湯
蛤蜊絲瓜湯

蛤蜊絲瓜湯材料
蛤蜊絲瓜湯材料

材料：

冰凍蛤蜊肉1包、新鮮絲瓜1個、薑絲1茶匙、蔥花1茶匙、鹽少許、雞湯半罐（chicken broth，約8盎司）、香麻油數滴。

作法：

1.蛤蜊肉取出欲烹之量解凍。絲瓜洗淨，切滾刀小塊。

2.煮鍋倒入雞湯，加入等量的清水煮開，續放絲瓜、薑絲同煮，絲瓜煮軟後倒進蛤肉，再次煮滾後續撒少許鹽及麻油、蔥花，即可上桌。

小叮嚀：如無雞湯，可直接以水煮絲瓜及蛤蜊，青碧的絲瓜配上淡奶色的蛤蜊，清淡鮮甜正好沖淡油光光的肥鴨和八寶油飯。

水果沙拉

水果沙拉
水果沙拉

水果沙拉材料
水果沙拉材料

材料：

用當季水果，如蘋果、水柿、酪梨等，紅色、橙黃再加上鮮綠色，色彩繽紛相當吸睛；再配上1份蔬菜，淋上自家鍾愛的醬料，義大利沙拉醬、千島醬或蛋黃醬均可，分量則按人數多寡而定。

作法：

水果洗淨、切片，排在沙拉碗內，放進冰箱冰鎮一小時，開飯時取出，淋上醬汁即可食用。

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