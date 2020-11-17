川七冬粉湯

冬粉，是綠豆製品。除了麵條之外的另一種選擇，每天在家料理三餐，換換樣式，調整飲食，轉換心情，更可以促進生活情趣。

川七冬粉湯

川七冬粉湯

材料：川七、胡蘿蔔、冷凍豆乾、冬粉、水。

調味料：麻油、黑胡椒、鹽、醬油。

作法：

1. 川七洗淨，橫切小段；胡蘿蔔洗淨，去皮，切丁；冷凍豆乾解凍後，切小丁；冬粉洗淨，以冷開水浸泡5分鐘，備用。

2. 取湯鍋，倒入適量的水，置於爐火上，水沸騰後加入冬粉汆燙，並不時地攪動，約3分鐘後，撈起瀝乾，備用。

3. 取湯鍋，置於爐火上，於鍋中放入胡蘿蔔、豆乾和水，上下翻動，蓋上鍋蓋燜煮。

4. 待鍋中菜肴九分熟，倒入川七，並以麻油、黑胡椒、鹽和醬油調味，充分攪拌均勻，加入冬粉，煮2分鐘，入味後就完成了。

美生菜冬粉湯

美生菜冬粉湯

美生菜冬粉湯材料

材料：美生菜、胡蘿蔔、蘑菇、冬粉、水。

調味料：葡萄籽油、素食東炎醬。

作法：

1.美生菜洗淨，切小段；胡蘿蔔洗淨，去皮，切長條狀；蘑菇，分為傘狀和傘柄兩部分，去掉傘狀外面薄膜，洗淨切小塊；冬粉洗淨，以冷開水浸泡5分鐘，備用。

2.取湯鍋，置於爐火上，於鍋中加入適量的水。水沸騰後加入冬粉汆燙3分鐘，撈起瀝乾，備用。

3.取湯鍋，於鍋中放入胡蘿蔔、蘑菇和水，稍做攪拌，蓋上鍋蓋烹煮。

4.鍋中菜肴八分熟，倒入美生菜，以葡萄籽油和素食東炎醬調味，充分拌勻並放入冬粉同煮2分鐘，湯汁和冬粉充分融合，即可起鍋。

炸豆腐冬粉湯

炸豆腐冬粉湯

炸豆腐冬粉湯材料

材料：胡蘿蔔、西洋芹、蘑菇、炸豆腐、冬粉、水。

調味料：茶油、黑胡椒、鹽、醬油。

作法：

1.將胡蘿蔔洗淨，去皮，切丁；西洋芹洗淨，切小塊；炸豆腐洗淨切丁；蘑菇，分為傘狀和傘柄兩部分，去掉傘狀外面薄膜，洗淨後切小塊；冬粉洗淨，以冷開水浸泡5分鐘，備用。

2.取湯鍋，置於爐火上，於鍋中加入適量的水。水沸騰後加入冬粉汆燙3分鐘，撈起瀝乾，備用。

3.取湯鍋，於鍋中放入胡蘿蔔、西洋芹、蘑菇和水烹煮。

4.煮至沸騰3分鐘後，倒入炸豆腐，並以茶油、黑胡椒、鹽和醬油調味，充分拌勻，加入冬粉再煮2分鐘，冬粉入味、咖哩飄香，即可盛起享用。

綜合蔬菜冬粉湯

綜合蔬菜冬粉湯

綜合蔬菜冬粉湯材料

材料：冷凍白花椰菜與綠花椰菜、冷凍胡蘿蔔、黃蘿蔔、冬粉、水。

調味料：葡萄籽油、素食咖哩塊、醬油。

作法：

1.取出冷凍蔬菜，倒於盤中解凍；冬粉洗淨，以冷開水浸泡5分鐘，備用。

2.取湯鍋，置於爐火上，於鍋中加入適量的水。水沸騰後加入冬粉汆燙3分鐘，撈起瀝乾，備用。

3.另一湯鍋中放入白花椰菜、綠花椰菜、胡蘿蔔、黃蘿蔔和水一同烹煮，沸騰3分鐘後，以葡萄籽油、素食咖哩塊和醬油調味，充分攪拌均勻，加入冬粉煮2分鐘，待冬粉與湯汁充分融合，即可盛起享用。