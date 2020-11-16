輕漬高麗菜 發酵好菌顧腸胃

香煎油豆腐鑲高麗菜。（圖：三采文化提供）

每天只要吃一小碟輕漬高麗菜，就能獲得意想不到的各種好處，有效預防高血壓 、動脈硬化、胃潰瘍、癌症 ，輕鬆達到瘦身、抗老、排毒、恢復疲勞、提升免疫力。

日本的保健達人有很多心得，三采文化其集結成冊為「輕漬高麗菜的排毒奇蹟」一書，發現簡單醃漬高麗菜，不僅有發酵好菌可顧胃整腸，還能將高麗菜的膳食纖維融入日常飲食中。

香煎油豆腐鑲高麗菜（2人份）

材料：

輕漬高麗菜（擰乾）80公克、柴魚片5公克、油豆腐2片（300公克）、芝麻油1小匙、醬油1小匙、細蔥（依個人喜好）適量。

作法：

1.將輕漬高麗菜拌入柴魚片。

2.油豆腐切半，再仔細地從中間畫一刀，兩側不要切斷，做成口袋狀。將1塞入油豆腐中。

3.在平底鍋內倒入芝麻油後開火，將油豆腐兩面煎至金黃色，然後淋上醬油調味。

4.將細蔥切成蔥花，油豆腐盛盤後撒上即可。

TIPS：

油豆腐含有各種維生素和大豆異黃酮，是養顏美容的好食材。此外，分量十足的油豆腐能增加咀嚼次數，刺激「飽足中樞」，有助於瘦身減重。豆腐對長輩是個良好的蛋白質來源，老年人消化系統不好，經常會便秘，而豆腐是軟食，容易消化。

豬肉漬高麗菜卷（2人份）

豬肉漬高麗菜卷。（圖：三采文化提供）

材料：

豬里肌薄片20公克×10片、輕漬高麗菜（擰乾）150公克、太白粉1大匙、芝麻油1/2大匙。

調味料A：

酒、味醂、醬油各1/2大匙、白芝麻適量。

作法：

1.用豬里肌捲起高麗菜，然後在豬肉捲表面均勻抹上太白粉。

2.在平底鍋內倒入芝麻油後開火。放入1後蓋上鍋蓋，轉中火直到肉煎熟了。接著一邊晃動鍋子，一邊倒入拌勻的A調味即可。

TIPS：

豬里肌含有豐富的硒，與高麗菜的維生素E都是非常重要的抗氧化劑，可以抑制脂質產生自由基，達到防癌、抗老效果

高麗菜番茄起士蛋糕（4人份）

高麗菜番茄起士蛋糕。（圖：三采文化提供）

材料：

輕漬高麗菜50公克、小番茄60公克、麵粉少許、軟質起司50公克、低筋麵粉150公克、泡打粉1小匙、乾燥羅勒1/2大匙。

調味料A：

雞蛋 1顆、豆漿150毫升。

作法：

1.番茄切半，起司切成1公分小塊。

2.將低筋麵粉與泡打過篩，再放入羅勒拌勻。

3.在大碗內放入調味料A拌勻，再分次加入羅勒麵粉拌勻。

4.將切半的番茄沾上麵粉，與起司和高麗菜一同加入麵糊輕輕拌勻。

5.在烤模內鋪上烘焙紙後倒入，送進預熱至356℉的烤箱，烤20～30分鐘。

涼拌梅醋泡菜

涼拌梅醋泡菜。（圖：陽明大學提供）

老人家胃口較差，泡菜可開胃，加上醃脆梅的梅汁，酸酸甜甜的，是很好的開胃菜。

材料：

高麗菜1700公克、紅蘿蔔1/2條、鹽5大匙、梅醋1量米杯。

作法：

高麗菜、紅蘿蔔用鹽醃浸2小時後倒掉鹽水，如怕太鹹，可用冷開水沖洗一下，再把水瀝乾。加梅醋拌均勻，放入玻璃罐移入冰箱，冷藏一天即可。