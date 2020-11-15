滷菜一鍋熱 快速入味

滷海帶絲和滷花生

不想常進廚房做菜，滷菜是受歡迎的一道菜，既營養好吃又省事。

滷海帶絲和滷花生

材料：

海帶絲洗淨泡水，花生洗淨泡水、滷包（花椒、八角、陳皮、肉桂）、醬油、蠔油、老抽、水，喜歡口味甜一點可加一些白糖。

作法：

1.將泡好的花生與滷包連同水、醬油、蠔油、老抽一起下鍋用大火煮滾，轉至中小火再煮半小時關火，燜4小時出鍋。

2.再將海帶絲放進滷鍋裡煮滾，轉至中小火再煮10分鐘關火，燜1小時即可。

3.出鍋的海帶絲和花生可以分別放進盤裡上桌待用。吃不完的分別裝入容器放進冰箱慢慢食用。

小叮嚀：

1.一定要先滷好花生再滷海帶絲，不然海帶絲的腥味會影響到花生。

2.海帶絲和滷花生最主要是讓滷汁入味，所以燜泡的方法既省火也不需一直守在爐旁。

3.喜歡偏軟口感的人，可將滷味再煮軟些，滷菜小吃隨時吃隨時有。

滷豆腐乾和滷蛋

滷豆腐乾和滷蛋

材料：

豆腐乾和蛋，滷包（花椒、八角、陳皮、肉桂）、醬油、蠔油、老抽、水。

作法：

1.冷水煮雞蛋 ，水開後再煮7、8分雞蛋就會熟，即可關火取出，用冷水沖涼，剝好蛋皮備用。

2.將滷包與剝好的雞蛋一起煮，水要淹過雞蛋，放進滷包、醬油、蠔油、老抽滷至半小時關火燜。

3.可用滷蛋的汁滷豆腐乾，同樣水開後燜1小時就可。

小叮嚀：

1.滷蛋越滷越香，但是會變硬。每天早、晚煮開就關火，可以保持很長的時間，且此煮法不會讓滷蛋變硬。

2.豆腐乾可切片滷，更快入味。