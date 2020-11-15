可麗餅

去年夏天我女兒帶我到法國遊覽時，她在巴黎滿大街尋找一種叫Crepe的法國著名美食，後來得知這款美食有個好聽的中文名字叫可麗餅。終於經人指點，轉進一條美食街，發現了好幾個賣可麗餅的食肆，一個四塊半歐元起價，都是現做現賣。

我一看現場製作，是在一個磨盤大小的平面烤盤上攤一勺麵糊，抹平成一塊巨大圓餅後，塗上巧克力醬，再鋪上一小杯切碎的草莓或其他果類，然後對折再對折，成四分之一個圓狀，裝進一個三角形紙袋。我悄悄對女兒說，不就是塊大烙餅嗎？這麼簡單卻賣得這麼貴，媽媽回去就給妳做！

從法國回來後，我實踐諾言，照貓畫虎，經過多次嘗試，研製出了自己的獨門配方。

小小可麗餅

可麗餅材料

材料：

1.麵粉140克、玉米粉80克、鹽2克、牛奶 125克、水125克、雞蛋 1顆。

2.巧克力醬、花生醬、芝麻醬、果醬（各種醬任選一種）。

作法：

1.把雞蛋在大碗中打散，再放入材料1所有成分，混合均勻成一大碗麵糊。

2.平底鍋加熱，倒入半勺油均勻分布於鍋底；油冒出微微熱氣時，倒入麵糊1勺，迅速攤開抹平。等麵糊凝固，立刻翻過面，接著抹上一層巧克力醬，醬融化均勻即可對折起鍋。

小叮嚀：

1.抹完巧克力醬或其他醬後，可以根據自己喜好加上各種水果。但我不喜歡放水果，是因為去年在巴黎時，餅還沒吃完，草莓汁就滲透紙袋，流得兩手黏糊糊的，很不方便。

2.不愛甜食的朋友，可以塗點肉醬或麵醬，放幾片火腿肉或滷牛肉片也很不錯。

煎南瓜糯米餅

煎南瓜糯米餅

體質容易上火的人，可能覺得煎南瓜餅火氣大，不敢吃。所以我同時做了另一款蒸南瓜餅，雖然比不上煎南瓜餅香噴噴的味道，但清香軟糯的口感也很不錯。

材料：

南瓜泥200克、糯米粉250克、粘米粉80克、白糖20克、紅豆沙200克、水200克、白芝麻3大勺。

作法：

1.小南瓜半個，切塊蒸熟，去皮搗成泥。

2.紅豆沙捏成10個左右的小球。

3.把糯米粉、粘米粉、白糖混合均勻，分幾次加水和成糊狀，加入南瓜泥和成麵糰。

4.麵糰也分成10個左右，擀皮，包上豆沙球，滾上白芝麻再輕輕壓扁。

5.平底鍋加熱放一小勺油，把南瓜餅放進鍋裡蓋好鍋蓋，小火煎約兩分鐘，掀開鍋蓋翻面，蓋好再煎約一分半鐘，根據火候和表面是否金黃，再繼續翻面各煎一分鐘左右即可。

小叮嚀：

1.由於南瓜泥水分不同，和麵時最好留一些水，最後視麵糰乾濕程度再加。

2.煎餅時一定要用小火。我這一次火候偏大，第一鍋的餅煎得有點焦黃，不過還是很香。

蒸南瓜糯米餅

蒸南瓜糯米餅

材料：

南瓜泥200克、糯米粉250克、粘米粉80克、白糖20克、黑芝麻粉50克（拌3大勺白糖）、水200克、大紅棗10個（切碎和進麵糰）。

作法：

1.步驟基本都與「煎南瓜糯米餅」相同，餡料我選用黑芝麻餡，包好後不要滾白芝麻。

2.做好南瓜餅，上鍋蒸10分鐘就大功告成了。