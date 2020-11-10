杏鮑菇2味
杏鮑菇是近20年的美食之一，味清淡但口感十足，加些佐料就色香味俱全！以下分享兩種料理方式。
九層塔炒杏鮑菇
材料：
㕻鮑菇、九層塔（羅勒）各1包。
調味料：
素蠔油約1湯匙、油2湯匙、少許白胡椒粉。
作法：
1.摘下九層塔清洗，瀝乾水分備用。
2.杏鮑菇切1吋半長度，粗細如小姆指。
3.鍋內熱油2湯匙，放入杏鮑菇略炒，待出水後微軟倒入蠔油、白胡椒粉，嘗味，放入九層塔拌勻即可。
小叮嚀：
蠔油味濃郁，不需放鹽了。羅勒煮後縮小，喜歡它的味道，多放無妨。杏鮑菇吸油，入鍋後隨時可添加。
豆乾杏鮑菇小炒
材料：
豆乾2塊、杏鮑菇1個、長豇豆（又稱豆角、長豆）、四季豆或空心菜梗1把、墨西哥辣椒1根（視口味自行添加）。
調味料：
辣椒豆豉醬2湯匙、醬油1湯匙、沙拉油約4湯匙。
作法：
1.將全部材料切丁備用。
2.四季豆丁或空心菜梗丁先用沸水燙煮1分鐘左右，沸水內放少許鹽及2茶匙白醋，撈起，漂過涼水備用。
3.鍋內熱2湯匙油，炒香杏鮑菇，出鍋備用。鍋內再熱2湯匙油，小火炒香豆豉醬後，入豆乾丁，加醬油及水半杯，鍋加蓋煮1分鐘左右使豆乾入味，收乾水分，倒入杏鮑菇及四季豆等翻炒，嘗味調整後，嗜辣者，可加入墨西哥辣椒，即可出鍋。
小叮嚀：
1.煮豆角或空心菜梗在水中加少許鹽及醋，保持蔬菜翠綠。如今各種菜油都無異味，在開放式的廚房，油微熱即可，油鍋不宜大火爆炒。
2.葷食者也可加入肉丁或素火腿等，多種口味吃法，任君挑選。
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