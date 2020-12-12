齒牙動搖 別只吃醬瓜稀飯

鮮瓜海鮮燉飯

秀芳是我熟識的護理師，兩年前她帶著70多歲的父親來到我的診所，希望我幫他製作假牙以方便咀嚼。

「他每天都是稀飯配豆腐乳，最多加些醬瓜小菜。」老先生嘴巴一張開，口內僅存個位數的牙齒，身體因長期營養缺乏而衰弱。

咀嚼能力變差、營養不良、體能衰退，幾乎是每位老人都會面臨的問題，但有方法可以延緩改善。除了及早治療及維護口腔健康，還要建立正確飲食觀念，在日常生活中徹底落實均衡營養的膳食，克服難以咀嚼的問題，並非只能以清粥小菜糊口。

鮮瓜海鮮燉飯(2人份)

材料：

糙米100克、薏仁30克、透抽150克、蛤蜊15顆、乾蝦仁10隻、黃綠櫛瓜各1/2條、洋蔥1/4顆、蘑菇4朵、南瓜200克、無調味堅果15克、白酒30毫升、水300毫升、蒜頭3瓣、橄欖油1茶匙、鹽與黑胡椒適量。

作法：

1.糙米、薏仁先浸泡1小時。

2.透抽切圓圈狀、蛤蜊浸泡加少許鹽水去沙；乾蝦仁清水洗淨並浸泡、晾乾。

3.黃、綠櫛瓜切塊、洋蔥切薄片、蘑菇切薄片、南瓜切塊、堅果磨碎。

4.鍋中放入少許橄欖油、蒜頭，以小火煎至略金黄。加入白酒、蛤蜊，加蓋至蛤蜊燜開即夾出，並留存湯汁備用。

5.鍋中放入橄欖油，以小火炒熟洋蔥並加入乾蝦仁及一半的南瓜稍微拌炒。接著加入糙米、薏仁、白酒、一半的蛤蜊湯及清水煮約25分鐘（依喜歡的熟度調整）。

6.起鍋前5分鐘，依序加入南瓜、蘑菇、黃綠櫛瓜及透抽。待食材都熟成後即熄火，加入蛤蜊。上桌前再撒些堅果。

小叮嚀：

南瓜分段烹煮的原因，是讓香甜一部分融入糙米粒中，另一部分則保留顆粒口感，也增加鮮麗色澤。

鮮蝦番茄滑嫩歐姆蛋

鮮蝦番茄滑嫩歐姆蛋

適合做為三餐中的主食，也可以在下午茶時間當成輕食點心，是推薦給銀髮族動手做的入門食譜 。食材中添加低脂牛奶 ，讓口感順滑、增添奶香，且更豐富營養。

材料：

蛋3顆、低脂牛奶50毫升、蝦子12隻、紅黃小番茄共14粒、香菇2朵、香菜2枝、洋蔥1/4顆、糯米椒7支、毛豆30克、蒜頭3瓣、橄欖油1茶匙、白酒15毫升、鹽與黑胡椒適量。

作法：

1.蛋打匀、蝦子切塊、小番茄剖半、香菇切小塊、香菜切碎、洋蔥切丁、糯米椒切段、毛豆先氽燙至軟熟、蒜頭切碎。

2.平底鍋開小火，放入少許橄欖油，接著加入大蒜、洋蔥及香菇，炒至溢出香氣、洋蔥變透明。

3.依序放入糯米椒、番茄、毛豆、蝦子、香菜拌炒。倒入白酒，加鍋蓋燜熟，加鹽及黑胡椒調味即可熄火。

4.將雞蛋 與鮮奶及少量的鹽混合攪拌。接著將平底鍋的食材全數倒入蛋液中並調拌。

5.平底鍋塗些橄欖油，倒入拌有蛋液的食材，當側面開始有些凝固，用木鏟由外往內攪拌，重複此動作溫和均勻加熱至喜歡的熟度。

小叮嚀：

歐姆蛋作法中，蛋與鮮奶的比例是三顆蛋加上一大匙的鮮奶(15毫升)，但本食譜希望增加潤滑感，故增加鮮奶比例。

豆腐排鮭魚味噌湯(3人份)

豆腐排鮭魚味噌湯

材料：

板豆腐1盒、鮭魚250克、後腿豬絞瘦肉150克、胡蘿蔔50克、高麗菜50克、芹菜2支、菠菜2支、乾香菇4朵、秋葵3根、青蔥1根。

調味料：

鹽1/4茶匙、醬油1茶匙、味醂2茶匙、太白粉3茶匙、白黑芝麻少許。

味噌湯材料：

味噌1.5～2大匙、乾昆布6公分、柴魚片1碗、水600毫升。

作法：

1.鮭魚切塊；胡蘿蔔、高麗菜、乾香菇切絲；芹菜切段；菠菜先氽燙後擠乾水分並切段；秋葵先氽燙再切丁；青蔥切花。

2.板豆腐上壓重物，使其脫水至少30分鐘並抓碎。

3.鍋中放入少許橄欖油，開小火且依序放入胡蘿蔔絲、乾香菇、豬絞肉炒到香味四溢。再接著放入芹菜、高麗菜並加入醬油、味醂及鹽，並炒熟以上食材。

4.將板豆腐及炒熟的食材加入菠菜，再加太白粉及白、黑芝麻混合攪拌。作成9等份的圓形豆腐排，並煎到兩面金黃。（同鍋煎鮭魚。）

5.日式昆布味噌湯作法：將泡水的昆布鍋在爐火上以小火煮約10分鐘熄火，夾出昆布。接著放入柴魚片，煮滾1分鐘後熄火將柴魚片撈出。並將味噌放入濾網中，在高湯中直接融化。

6.在味噌高湯中加入秋葵、鮭魚及豆腐排，再撒些蔥花。

小叮嚀：

因為豆腐排本身已有鹹味，故昆布高湯以清淡搭配。若是一般的豆腐海帶味噌高湯，可加重味噌比例。