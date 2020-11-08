田七蒜炒白豆乾

園中的田七，長得又大又好，田七是一種藥材，可以用來散瘀止血和促進造血，對人體有很大幫助；它也可以當成食材，做出美味的料理，炒食、涼拌或煲湯，味道均是鮮美無比。

田七滑嫩可口，是一道不錯的養生家常料理。它也可以用熱水汆燙，加些佐料，就是一道好吃的涼拌菜了。

材料：

田七1大碗、白豆乾4塊、黑木耳1小碗、里肌肉 1小塊、蒜苗1小把、大蒜數粒、醬油2湯匙、料酒1湯匙、糖、油各適量、太白粉少許。

田七蒜炒白豆乾材料

田七蒜炒白豆乾

作法：

1.里肌肉切成絲，放入小碗中，加料酒、醬油和少許太白粉，調勻後醃約20分鐘。

2.白豆乾切成細條；蒜剝皮，切成小粒；蒜苗和田七各用水洗淨，均放入碗中備用。

3.準備醬料，將醬油、料酒和糖一起調勻。

4.黑木耳用水泡開後，用剪刀將尾端硬處剪除，並撕成中等大小片狀，煮滾水，將黑木耳汆燙5分鐘後，用漏勺撈起備用。

5.起油鍋，開大火，先將大蒜和肉絲入鍋中，爆炒數下，盛起備用。

6.再起一油鍋，將蒜苗和黑木耳入鍋中翻炒，之後加白豆乾、大蒜和肉絲翻炒，再加入田七拌炒數下，將事先調好的醬料澆入鍋中，用鏟子快速翻炒數分鐘，即可熄火裝盤。

小叮嚀：

勿用大火爆炒田七，只須最後加入鍋中，用挑拌的方法即可。