芥蘭菜豆腐紅燒湯麵

紅燒湯麵的重點材料是八角，以八角和菜肴先熬湯汁，八角的味道與湯汁融合，再搭配韓式粗粒辣椒粉，增進色澤，適合想吃點辣味，但又不耐辣的人品嘗。對於很能吃辣的人，可以選用新鮮的紅辣椒，以提升紅燒湯麵的辣度。

芥蘭菜豆腐紅燒湯麵

材料：白蘿蔔、紅蘿蔔、芥蘭菜、豆腐、黑木耳、義大利 麵條、水。

調味料：葡萄籽油、八角、鹽、醬油、韓式粗粒辣椒粉。

作法：

1.白蘿蔔和紅蘿蔔洗淨去皮切片，再對切為半圓狀；將芥蘭菜的菜葉、菜梗分開，菜梗去厚皮，洗淨切小段；豆腐，切小塊；黑木耳洗淨，以冷水浸泡兩小時，瀝乾水分，切小塊，備用。

2.取湯鍋，倒入適量的水，開火將水煮滾後加入義大利麵條，以夾子不停攪拌，勿使麵條沾黏。待麵條煮熟，撈起瀝乾，備用。

3.再取一湯鍋，放入白蘿蔔、紅蘿蔔、黑木耳、芥蘭菜梗、八角和水，稍做攪拌，蓋上鍋蓋烹煮。

4.待鍋中菜肴八分熟，倒入芥蘭菜菜葉和豆腐，並以葡萄籽油、韓式粗粒辣椒粉、鹽和醬油調味，充分拌勻，再繼續燉煮。

5菜肴熟了且入味，加入剛才煮好的義大利麵條，將麵條與湯汁拌勻，即可盛起享用。

美生菜拌黑木耳紅燒麵

美生菜拌黑木耳紅燒麵

材料：白蘿蔔、紅蘿蔔、美生菜、西洋芹、黑木耳、義大利麵條、水。

調味料：麻油、八角、鹽、醬油、韓式粗粒辣椒粉。

作法：

1.白蘿蔔和紅蘿蔔洗淨，去皮，切長條狀；美生菜、西洋芹洗淨，切小段；黑木耳洗淨，以冷水浸泡兩小時，瀝乾水分再切小塊，備用。

2.取湯鍋，倒入適量的水，水滾後加入義大利麵條，以夾子不停攪拌，勿使麵條沾黏。待麵條煮熟，撈起瀝乾，備用。

3.取湯鍋，置於爐火上，於鍋中放入白蘿蔔、紅蘿蔔、黑木耳、八角和水，稍做攪拌，蓋上鍋蓋烹煮。

4.待鍋中菜肴八分熟，倒入西洋芹和美生菜，並以麻油、韓式粗粒辣椒粉、鹽和醬油調味，充分攪拌均勻，再繼續燉煮。

5.菜肴熟了且入味，加入剛才煮好的義大利麵條，將麵條與湯汁拌勻，即可盛起享用。

高麗菜蘿蔔豆腐湯麵

高麗菜蘿蔔豆腐湯麵

材料：高麗菜、紅蘿蔔、白蘿蔔、豆腐、義大利麵條、水。

調味料：麻油、八角、鹽、醬油、韓式粗粒辣椒粉。

作法：

1.白蘿蔔和紅蘿蔔洗淨，去皮，切長條狀；高麗菜洗淨，切小段；豆腐切小塊，備用。

2.取湯鍋，倒入適量的水，水滾後加入義大利麵條，以夾子不停攪拌，避免麵條沾黏。待煮熟後，撈起瀝乾，備用。

3.另取一鍋，放入白蘿蔔、紅蘿蔔、高麗菜、八角和水，稍做攪拌，蓋上鍋蓋烹煮。

4.待鍋中菜肴九分熟，倒入豆腐，並以麻油、韓式粗粒辣椒粉、鹽和醬油調味，充分攪拌均勻，再繼續燉煮。

5.所有菜都煮熟後，加入義大利麵條，兩者充分融合即可盛起享用。

川七紅燒湯麵

川七紅燒湯麵

川七

材料：白蘿蔔、紅蘿蔔、川七、義大利麵條、水。

調味料：植物油、八角、鹽、醬油、韓式粗粒辣椒粉。

作法：

1.白蘿蔔洗淨、去皮切片，再對切成半圓形；紅蘿蔔洗淨、去皮，切片；川七洗淨，橫切葉片，備用。

2.取湯鍋，倒入適量的水，水滾後加入義大利麵條，以夾子不停攪拌，避免麵條沾黏。待煮熟後，撈起瀝乾，備用。

3.另取一鍋，放入白蘿蔔、紅蘿蔔、八角和水，稍做攪拌，蓋上鍋蓋烹煮。

4.待鍋中菜肴九分熟，倒入川七，並以植物油、韓式粗粒辣椒粉、鹽和醬油調味，充分攪拌均勻，再繼續燉煮。

5.同樣將麵條與蔬菜攪拌均勻，續煮1～2分鐘，即可盛起享用。