食中作樂 羅馬最後的晚餐

孫女最喜歡鹽水毛豆。（亞男／攝影）

2020年2月中開始，在羅馬歌劇 院開始排歌劇《圖蘭朵》，這已經是在過去的四個月中我第四次來羅馬。非常喜歡義大利 菜，尤其是用各種各樣的乳酪和葡萄酒調製的菜色。在羅馬有識途老馬的義大利朋友早就給我指點迷津，嘗了不少傳統烹飪的義大利菜式，自己不必做飯，從廚房「休假」也頓感閒暇。

不料2月下旬3月初，新冠肺炎病毒在義大利日漸囂張，我意識到下館子太危險，還是老老實實做給自己吃最安全。歌劇院給我租了離劇院很近的公寓，傳統老式的建築非常厚實，要花很大力氣才能拉開的沉重大門，高高的天花板上畫著仿文藝復興時期的畫，手工燒製的大磁磚覆蓋了整個公寓的地面，還有四個有鐵花裝飾的露台，浴室和廚房古色古香都頗具規模。對我來說廚房至為重要，當初看房子時就先開廚房櫥櫃檢查了一番，鍋碗瓢盆大大小小一應俱全。

在羅馬準備排練歌劇《圖蘭朵》。（亞男／攝影）

於是一天下班拉了歌劇導演也是老友艾未未到中國 食品貿易行採購，看到好吃的我就心花怒放，居然有現成下酒的臭豆腐、開花豆、豬耳朵賣，大包小包瓶瓶罐罐買到提不動了我才住手。離開商店前艾未未往我手中塞了把12人份的竹筷：「送給你，吃中國飯一定得有它，使刀叉就不是那個味兒啦！」，「哪裡需要這麼多雙筷子？」，「妳不是要下廚嘛，我們都趕緊過來吃啊！」

我住的公寓附近又有亞洲食品超市，看到日本米、味噌、韓國泡菜、泰國咖哩，又忍不住買。一天從公寓往排練廳走，看到側街上有個露天菜市場，那是我在歐洲尤其是義大利和法國最愛去逛的地方，新鮮瓜果蔬菜色澤誘人、種類繁多；乳酪專賣車櫥櫃中琳瑯滿目，我知道的品種不多，讓我一時之間無從選擇；魚攤上的新鮮大章魚、肉攤上的新鮮牛肚，都是在美國和瑞典超市中看不到的；當然最最讓人眼花繚亂的是義大利火腿、香腸、橄欖之類熏醃食品，種類之多嘆為觀止。所以我就在早上有集市時，先買好新鮮食品，放在冰箱後，才轉回去上班。不出幾天，冰箱裡、冷凍櫃中、廚房抽屜和櫃中全塞滿了，完全有準備開小餐廳的架勢。

不料沒出幾天，3月4日下午羅馬歌劇院藝術總監宣布停排，所有主創人員暫按兵不動24小時，然後再宣布最後決定。看疫情席捲而來的趨勢，肯定3月5日將會是我在羅馬最後的晚餐，面對這麼多食材直犯愁。從小養成的習慣不能浪費食物，小時候家中的老人常說：「要吃乾淨才能離開。」我有時貪心拿太多，也只好硬著頭皮「受罪」往嘴裡塞，幾次下來就學「乖」了；有時碗裡沒吃乾淨剩下米粒，大人也會嚇唬孩子：「你不怕打雷嗎？糟蹋糧食天打雷劈！」

排練歌劇《圖蘭朵》。（亞男／攝影）

1958年底到1962年初的三年災害時期我在北京，更是記得「餓得慌」，因為餓滿腦子盡是「吃」，糧食定量，菜沒有油水，魚、肉更加稀罕，過年過節才會有那麼一小丁點兒。尤其到農村勞動，一天只有兩頓飯，在人民公社食堂中，稀飯稀得大勺放下，可以一下沉入桶底，每天每頓清一色熬白菜湯就鹹菜，菜湯上還漂著一層蟲，村民們口中邊說：「不礙事的，菜蟲營養豐富，娃兒們喝了吧。」邊自己咕嚕嚕把湯倒下肚。吃完飯回去繼續勞動，還沒有回到農地上，肚子已經又感到餓了，當時因為營養不良，我還嚴重浮腫了很長一段時間。

這些生活經歷，回想起來仍然歷歷在目，也養成我從不糟蹋食物尤其是糧食的習慣。我必須盡量消滅我所採購的食品，於是請大夥來聚餐，果然12雙筷子全都派上了用場。根據當時廚房裡現有的食材即興菜單如下：

下酒小吃：各色義大利香腸、火腿、橄欖、肉凍、泡在橄欖油中的Anchovies魚、醃製artichoke。

菜單：鹽水毛豆、清炒蝦仁、涼拌茄子、松子蘆筍、火鍋醬料燉燜牛肚、素雞炒青菜⋯⋯

主食：把我買來的冰凍三鮮水餃、菜肉香菇包、酥脆葱油餅，煮的煮、蒸的蒸、煎的煎。

帶殼毛豆現在除了東方食品店有賣，外國普通的超市也都有售。我想跟時興吃日本壽司有關，一般去日本料理店，一定會先給你一小碟子綠得開胃的鹽水毛豆，很好的下酒小菜。我常常做這個健康食品，除了營養豐富、方法簡單、物美價廉、皆大歡喜之外，是我孫女禮雅（Selma瑞典語名字）最愛。一開始抓著有殻毛豆往嘴裡塞嚼出豆仁，然後把殼子拉出來；後來進步一點，開始剝出豆仁來放嘴裡，再把豆殻扔掉；現在跟奶奶我學，把毛豆一頭對著嘴用手指一捏一擠，豆仁就掉在口中了。學會了這個竅門，樂此不疲，更愛吃鹽水毛豆了。

歡愉的晚飯結束後大家互囑珍重道別，我將白米，乾麵條以及用不完的佐料、乾貨、食品，統統給了家在羅馬的友人，他們笑說半年都不必上東方食品店購物啦。

把當晚菜單中列出的前三個菜的做法寫下：

鹽水毛豆

鹽水毛豆。（亞男／攝影）

食材：急凍有殻毛豆500克、八角3-4粒、鹽1又1/2湯匙。

製法：1500克清水放在鍋中，放八角蓋鍋蓋煮滾，熄火，讓八角在水中浸泡2小時或更長時間。

幾小時後見清水變黃色，八角香氣撲鼻，再開大火，將水煮開。

凍毛豆莢直接放入滾水中，水淹過毛豆，不蓋鍋蓋以保持毛豆莢綠色，等水再開時，馬上熄火，將毛豆和水倒入漏篩中，水漏掉後。將毛豆莢和八角放入容器中，趁熱撒上鹽（鹹淡可根據自己喜愛斟酌）拌勻。冷卻後放冰箱。

涼拌茄子

涼拌茄子。（亞男／攝影）

食材：茄子一個、1/2茶匙鹽、1/2茶匙蒜末、1茶匙薑末、1湯匙醬油、1湯匙麻油、1/2湯匙醋、1/2湯匙糖、1/2茶匙切碎紅辣椒。

製法：茄子去掉皮和切掉頭尾，切成約兩寸長長條，放入容器中，隔水蒸約半小時。從蒸鍋中取出容器，倒掉蒸出來的水份，加鹽拌好茄子，放入冰箱。

從冰箱中取出茄子後，再將多餘水份倒乾淨，將預先切好的蒜末、薑末（喜歡辣可以放紅辣椒）加入，拌上醬油、麻油、醋、糖拌勻。（如果喜歡芝麻醬的可以淋上，那樣麻油可以少放些）

清炒蝦仁

清炒蝦仁。（亞男／攝影）

食材：500克無殻生蝦仁或700克有殻生蝦（剝去殼，取蝦仁）、1/2湯匙酒（用中國紹興酒，外國 Dry sherry也可以替代）、1/4茶匙鹽、1茶匙薑末、1湯匙葱末、1/2 茶匙白胡椒粉、1/2茶匙麻油、2茶匙玉米粉、3-4瓣大蒜、4湯匙油。

製法：蝦如果帶殼先剝去，背後泥腸挑出。用鹽先抓一下，蝦有黏液出來，冷水沖洗乾淨，用廚房紙擦乾備用。

醃製蝦：燒菜酒、鹽、薑末、葱末、白胡椒粉、麻油、玉米粉。拌勻後放入冰箱冷凍1小時或以上，需要時取出。

炒菜鍋在中火上熱半分鐘，加入油，鍋鏟滑動一下讓油沾到鍋中四面，放入蒜瓣爆香，取出蒜瓣，倒入蝦仁後不停翻炒約一分鐘，蝦仁分開並呈現白色，開大火續翻炒半分至一分鐘，視蝦仁大小而定，蝦熟盛盤。

（取自香港天地圖書出版，江青著《食中作樂》之二）