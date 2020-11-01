南洋風味 越南菜真簡單

越式香茅煎豬排

想吃開胃和清爽的食物，那越南 菜應該是不錯的選擇，而其中最簡單和最有風味的，就非香茅煎豬排(豬扒)莫屬了。香茅是越南菜中最常見的一種材料，它具有特別的淡淡檸檬味，用它來醃製豬排，讓豬排呈現獨特的香味，再搭配青檸檬魚露汁，在與舌間碰撞的瞬間，你的食欲會隨之大開，欲罷不能。愛吃的話不一定要上餐館，在家可以自己動手做，味道同樣正宗，同樣地道好吃。

越式香茅煎豬排

材料：

豬排3塊。

醃料 :

蒜瓣2粒、香茅1根、紅蔥頭2顆、魚露2湯勺、黃糖1湯勺、料酒1湯勺、蠔油1湯勺、老抽1湯勺、青檸檬汁1湯勻、生粉1湯勺。

青檸魚露材料：

魚露1湯勺、黃糖1湯勺、青檸檬汁1湯勺、水1湯勺、紅辣椒碎少許，混合拌勻後備用。

作法：

1.用刀背將豬排兩面拍鬆後備用。

2.把香茅拍扁切碎，蒜瓣和紅蔥頭切碎，然後放入其他的醃製料一起調拌均勻。

3.把醃製料均勻塗抹在豬排兩面，放置冰箱冷藏室2～3小時。

4.平底鍋中火加熱，放入少許油，把豬排放入煎至兩面金黃，每面約煎3分鐘，即可起鍋裝盤，佐以青檸魚露汁，讓人食指大動，趁熱享用了。

越式米紙鮮蝦卷

越式米紙鮮蝦卷

越南米紙，顧名思義就是用米漿製成，薄如紙張，用溫水一過就能回軟。那半透明薄如蟬衣的米紙，捲上你所喜愛的食材，最經典的是鮮蝦仁、粉絲和生菜等，散發著薄荷的自然清香及食物的原汁原味，再佐以特製的沾醬，色味俱佳，讓人垂涎欲滴。此外，米紙卷低脂肪、低卡路里，又富含營養，深受減肥人士的喜愛。今天我就和大家一起分享這道越南風味小吃。

材料：

米紙4張、熟蝦仁8隻（約50克）、生菜4片、黃瓜1/2根、胡羅蔔1/2根、粗粉絲50克、薄荷葉10片。

沾醬：

花生醬2湯勺、糖1/2湯勺、魚露1湯勺、海鮮醬1湯勺、芝麻油1/2湯勺、青檸檬汁1湯勺、水2湯勺，混合後一起拌勻備用。

越式米紙鮮蝦卷材料

作法：

1.將粉絲放入滾水中煮泡約2分鐘，撈起濾乾備用。

2.黃瓜和胡蘿蔔切成細絲，生菜洗淨後濾乾，熟蝦仁對剖成二片備用。

3.取一平底鍋放入溫水，把米紙放在溫水裡過水一下，待其回軟時馬上取出，放在乾淨的砧板上。

4.米紙上先放生菜，再放粉絲、黃瓜絲和胡蘿蔔絲，最上面放蝦和薄荷葉(要間隔放)，然後用包春卷的方法，將裡面的食材盡量捲緊實就完成了。佐以調製好的沾醬，可以大快朵頤，享受口福之樂了。