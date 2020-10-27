我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院提名完大法官就休會 紓困選前通過無望

全球新冠死亡病例 研究：15%與空污有關

罐頭鰻魚二炒

子宓
紅燒鰻魚炒飯材料
紅燒鰻魚炒飯材料

利用罐頭紅燒鰻魚，輕鬆做出炒毛豆和紅燒鰻魚炒飯，是可口的家常小炒。

紅燒鰻魚炒飯

紅燒鰻魚炒飯
紅燒鰻魚炒飯

材料：

洋蔥1個、冰凍豌豆1/2碗、雞蛋2個、白飯2碗、紅燒鰻魚罐頭1個、菜油、醬油、鹽、料酒、薑絲、青蔥、胡椒少許。

作法：

1.洋蔥洗淨切丁，雞蛋液攪勻，豌豆解凍，青蔥切丁等備用。

2.取出罐頭裡的紅燒鰻魚，用手撕成小片。

3.在炒菜鍋裡加些菜油，倒入豌豆，炒熟後盛起備用。

4.炒鍋裡加些菜油，油熱後倒入洋蔥丁，炒香後倒入蛋液翻炒並用鏟子將蛋切碎。

5.再倒入白飯，拌炒熱後加入豌豆，撒些鹽炒透盛起。

6.炒菜鍋裡加一湯匙菜油，微熱後倒入薑絲、鰻魚，輕輕翻炒，加點醬油、料酒和胡椒，三、五分鐘後見已炒透，醬汁已收乾。

7.倒入已炒好的豌豆洋蔥蛋炒飯，和紅燒鰻魚片輕輕翻炒，炒拌均勻後盛入盤裡。

8.灑些蔥花，即可。

小叮嚀：

1.把紅燒鰻魚在熱油裡，加薑絲、醬油、料酒和胡椒炒過以後，味道更為可口。

2.先炒豌豆、洋蔥、蛋和白飯以後，再炒鰻魚的順序是可以減少洗鍋的次數。

罐頭鰻魚炒毛豆

罐頭鰻魚炒毛豆
罐頭鰻魚炒毛豆

材料：冰凍毛豆1/2包、紅燒鰻魚罐頭1個、菜油、醬油、鹽、料酒、薑絲、胡椒少許。

作法：

1.鰻魚撕成小片，解凍毛豆。

2.小鍋裡加水煮沸，倒入毛豆煮到水再次沸騰，約二、三分鐘後熄火，將毛豆倒入篩網後以冷水沖透。

3.炒菜鍋內加油，油熱後倒入毛豆，加些鹽翻炒至軟。盛起備用。

4.炒菜鍋裡加一湯匙菜油，微熱後倒入薑絲、鰻魚，輕輕翻炒，續加點醬油、料酒和胡椒，三至五分鐘後見已炒透，醬汁已收乾。

5.倒入已炒好的毛豆，略拌即可盛入盤內。

小叮嚀：

1.罐頭鰻魚在鍋裡加醬油、料酒等炒過收汁後，味道特佳。總讓我憶起小時候母親做的小魚乾炒毛豆。

2.若喜歡辣味，則加些辣椒醬炒鰻魚。

3.毛豆先用滾水煮過，再以清水沖去冰凍味道，這樣炒出來的毛豆的口感較好。

4.此鰻魚炒毛豆可以放在冰箱裡過夜，次日則是一道美味冷盤。

雞蛋

上一則

簡易肉燥飯

延伸閱讀

醉女買漢堡備註「不要麵包、肉、菜」麥當勞這樣送

醉女買漢堡備註「不要麵包、肉、菜」麥當勞這樣送
展望公園湖泊大批野鰻被放生 本地物種堪危

展望公園湖泊大批野鰻被放生 本地物種堪危
養肝明目 枸杞葉入菜

養肝明目 枸杞葉入菜
男子在展望公園湖泊放鰻魚 恐對本地物種造成威脅

男子在展望公園湖泊放鰻魚 恐對本地物種造成威脅

熱門新聞

全球餐飲業在新冠疫情下皆發出哀鳴，日本燒肉店業績卻展現驚人的恢復速度。取自Yakinikukingu

日本燒肉店為何能在新冠疫情中屹立不搖？

2020-10-23 12:41
奶油抹茶蛋糕卷

甜點控必吃！奶油抹茶蛋糕卷

2020-10-20 03:05
UltraViolet的用餐環境迷人。（圖：UltraViolet提供）

2021上海米其林指南揭曉 亞洲最神秘餐廳蟬聯3星

2020-10-23 03:54
翡翠魚片。（圖：陳芸英提供）

鮮味四溢！ 魚料理輕鬆做

2020-10-19 03:10
有人表示，蟋蟀仙貝十分酥脆，入口後有種玉米片的感覺。取自日本無印良品官網

蟋蟀仙貝救地球？高蛋白低排碳、味似蝦餅 推出就大賣

2020-10-26 11:22
氣炸廣式燒肉

氣炸鍋做好料

2020-10-11 03:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離

影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離
影／白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬

影／白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬
民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村

民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村
為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因

為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因
紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡

紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡