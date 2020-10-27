紅燒鰻魚炒飯材料

利用罐頭紅燒鰻魚，輕鬆做出炒毛豆和紅燒鰻魚炒飯，是可口的家常小炒。

紅燒鰻魚炒飯

紅燒鰻魚炒飯

材料：

洋蔥1個、冰凍豌豆1/2碗、雞蛋 2個、白飯2碗、紅燒鰻魚罐頭1個、菜油、醬油、鹽、料酒、薑絲、青蔥、胡椒少許。

作法：

1.洋蔥洗淨切丁，雞蛋液攪勻，豌豆解凍，青蔥切丁等備用。

2.取出罐頭裡的紅燒鰻魚，用手撕成小片。

3.在炒菜鍋裡加些菜油，倒入豌豆，炒熟後盛起備用。

4.炒鍋裡加些菜油，油熱後倒入洋蔥丁，炒香後倒入蛋液翻炒並用鏟子將蛋切碎。

5.再倒入白飯，拌炒熱後加入豌豆，撒些鹽炒透盛起。

6.炒菜鍋裡加一湯匙菜油，微熱後倒入薑絲、鰻魚，輕輕翻炒，加點醬油、料酒和胡椒，三、五分鐘後見已炒透，醬汁已收乾。

7.倒入已炒好的豌豆洋蔥蛋炒飯，和紅燒鰻魚片輕輕翻炒，炒拌均勻後盛入盤裡。

8.灑些蔥花，即可。

小叮嚀：

1.把紅燒鰻魚在熱油裡，加薑絲、醬油、料酒和胡椒炒過以後，味道更為可口。

2.先炒豌豆、洋蔥、蛋和白飯以後，再炒鰻魚的順序是可以減少洗鍋的次數。

罐頭鰻魚炒毛豆

罐頭鰻魚炒毛豆

材料：冰凍毛豆1/2包、紅燒鰻魚罐頭1個、菜油、醬油、鹽、料酒、薑絲、胡椒少許。

作法：

1.鰻魚撕成小片，解凍毛豆。

2.小鍋裡加水煮沸，倒入毛豆煮到水再次沸騰，約二、三分鐘後熄火，將毛豆倒入篩網後以冷水沖透。

3.炒菜鍋內加油，油熱後倒入毛豆，加些鹽翻炒至軟。盛起備用。

4.炒菜鍋裡加一湯匙菜油，微熱後倒入薑絲、鰻魚，輕輕翻炒，續加點醬油、料酒和胡椒，三至五分鐘後見已炒透，醬汁已收乾。

5.倒入已炒好的毛豆，略拌即可盛入盤內。

小叮嚀：

1.罐頭鰻魚在鍋裡加醬油、料酒等炒過收汁後，味道特佳。總讓我憶起小時候母親做的小魚乾炒毛豆。

2.若喜歡辣味，則加些辣椒醬炒鰻魚。

3.毛豆先用滾水煮過，再以清水沖去冰凍味道，這樣炒出來的毛豆的口感較好。

4.此鰻魚炒毛豆可以放在冰箱裡過夜，次日則是一道美味冷盤。