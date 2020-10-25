萬聖節 嘗嘗和風味
一年一度的萬聖節又快到了，今年不走「西洋風」，試試日本和式的萬聖小點。
小鬼稻荷壽司
材料：
熟米飯1杯、鹽1/8茶匙、糖1/4茶匙、蘋果醋1茶匙、芝麻半茶匙、稻荷壽司皮6個、綠色芥末少許、番茄醬（可選）。
作法：
1.把鹽和糖溶在蘋果醋裡，和米飯拌在一起，再拌入芝麻。
2.把米飯揉成小球，可以裝進稻荷壽司皮的大小。
3.用廚房剪刀把稻荷壽司皮的一面切出兩個像眼睛的洞。
4.把米飯塞入稻荷壽司皮，米飯朝下放入盤中。
5.在每個眼睛上面抹一點芥末。
6.最後依個人喜好在盤子上擠一點番茄醬，也可以在壽司上滴幾滴。
小叮嚀：
飯壓得扎實一點，以免散掉。有些稻荷壽司皮附帶現成的壽司調味包，很方便。
味噌南瓜湯
材料（2人份）：
南瓜泥（罐裝即可）1杯、味噌醬2匙、1杯或更多的水、白蘿蔔泥1匙。以下材料則可自行選擇是否添加，鹽少許、薑粉少許、蔥花。
作法：
1.混合南瓜泥、味噌醬、水。
2.熄火後拌入白蘿蔔泥。
3.加鹽和薑粉調味。
4.最後撒上蔥花即可。
小叮嚀：
加鹽之前先嘗嘗味道，免得過鹹。味噌醬的分量也可自行增減。
鰻魚沙拉（大蜘蛛）
材料：
現成的烤鰻魚、生菜、飯粒（可選）。
作法：
1.用刀把鰻魚切成一個小圓形，另外切出八個細長條。
2.把生菜鋪在盤子裡，把鰻魚片（蜘蛛身體）放在中間，然後把鰻魚條（蜘蛛腳）擺在圓片周圍。
3.（可選）用兩個飯粒當眼睛，擺在鰻魚片上面。
小叮嚀：
用廚房剪刀也許比較容易裁剪鰻魚。也可以把一個圓形的餅乾模型放在鰻魚上，沿著模型邊緣切。
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