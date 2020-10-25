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萬聖節 嘗嘗和風味

孫愷愉
小鬼稻荷壽司
小鬼稻荷壽司

一年一度的萬聖節又快到了，今年不走「西洋風」，試試日本和式的萬聖小點。

小鬼稻荷壽司

材料：

熟米飯1杯、鹽1/8茶匙、糖1/4茶匙、蘋果醋1茶匙、芝麻半茶匙、稻荷壽司皮6個、綠色芥末少許、番茄醬（可選）。

作法：

1.把鹽和糖溶在蘋果醋裡，和米飯拌在一起，再拌入芝麻。

2.把米飯揉成小球，可以裝進稻荷壽司皮的大小。

3.用廚房剪刀把稻荷壽司皮的一面切出兩個像眼睛的洞。

4.把米飯塞入稻荷壽司皮，米飯朝下放入盤中。

5.在每個眼睛上面抹一點芥末。

6.最後依個人喜好在盤子上擠一點番茄醬，也可以在壽司上滴幾滴。

小叮嚀：

飯壓得扎實一點，以免散掉。有些稻荷壽司皮附帶現成的壽司調味包，很方便。

味噌南瓜湯

味噌南瓜湯
味噌南瓜湯

材料（2人份）：

南瓜泥（罐裝即可）1杯、味噌醬2匙、1杯或更多的水、白蘿蔔泥1匙。以下材料則可自行選擇是否添加，鹽少許、薑粉少許、蔥花。

作法：

1.混合南瓜泥、味噌醬、水。

2.熄火後拌入白蘿蔔泥。

3.加鹽和薑粉調味。

4.最後撒上蔥花即可。

小叮嚀：

加鹽之前先嘗嘗味道，免得過鹹。味噌醬的分量也可自行增減。

鰻魚沙拉（大蜘蛛）

鰻魚沙拉（大蜘蛛）
鰻魚沙拉（大蜘蛛）

材料：

現成的烤鰻魚、生菜、飯粒（可選）。

作法：

1.用刀把鰻魚切成一個小圓形，另外切出八個細長條。

2.把生菜鋪在盤子裡，把鰻魚片（蜘蛛身體）放在中間，然後把鰻魚條（蜘蛛腳）擺在圓片周圍。

3.（可選）用兩個飯粒當眼睛，擺在鰻魚片上面。

小叮嚀：

用廚房剪刀也許比較容易裁剪鰻魚。也可以把一個圓形的餅乾模型放在鰻魚上，沿著模型邊緣切。

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