萬聖搞怪點心 不給糖就搗蛋
「不給糖，就搗蛋」，今年因為新冠疫情影響無法挨家挨戶討糖，但我們還是能在家準備一些搞怪甜點為今年的萬聖節營造點「節慶感」。
蜘蛛餅乾
材料A：花生醬100克、黃糖35克、白糖40克、奶油110克。
材料B：雞蛋1粒、香草精（vanilla extract）1/2茶匙。
材料C：中筋麵粉170克、泡打粉（baking powder）3/4茶匙、蘇打粉（baking soda）1/4茶匙、鹽1茶匙。
作法：
1.將材料A放在盆中，用電動攪拌器以中高速打至鬆發。接著分次加入材料B一起打發。
2.最後將材料C先混合，加入步驟1的材料，轉低速拌勻。
3.預熱烤箱374℉，將麵糰搓成24個圓球，烤8～10分鐘。
4.備好裝飾材料，包括現成的糖果眼球，適量巧克力（約50克）隔水煮融後拿來畫蜘蛛腳。以及塊狀巧克力當蜘蛛身體（此篇用Reeses巧克力，也可用其他圓形巧克力）。
5.將糖果眼球沾少許巧克力醬黏在Reeses巧克力，組合成蜘蛛身體，備用。
6.當餅乾烤好先放涼2～3分鐘，續疊上蜘蛛身體。等餅乾完全冷卻後，才用巧克力醬畫上蜘蛛腳，就大功告成了。
小叮嚀：
特別注意餅乾溫度，太冷會黏不住蜘蛛，太熱會融化。
貓頭鷹OREO瑪芬
材料：
無鹽奶油60克、細砂糖35克、雞蛋1顆、優格（Yogurt）40克、鮮奶60克、香草精1/2茶匙、中筋麵粉105克、發粉8克、去餡OREO餅乾8片、巧克力奶酪霜、巧克力（隔水煮溶）100克、奶油奶酪（Cream Cheese）150克、糖50克、裝飾用OREO餅適量、杏仁適量。
作法：
1.奶油置室溫軟化，加入糖，用打蛋器攪打至發白，加入雞蛋並攪打均勻。
2.鮮奶和優格稍微加熱至微溫狀態，倒入剛打發的奶油中拌勻。加入香草精、過篩的麵粉和發粉拌勻。最後放輾碎的OREO餅乾，拌勻即可。預熱烤箱338℉，烘烤20分鐘至熟。
3.奶油奶酪加糖打至鬆發，加入巧克力醬拌勻備用。
4.等到瑪芬涼了才抹上巧克力奶酪霜。
5.OREO餅分開，有餡的用巧克力豆裝飾做眼睛，沒餡的切開一半做眉毛。
6.嘴巴用杏仁裝飾後就大功告成，簡單又可愛！
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