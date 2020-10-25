萬聖搞怪點心 不給糖就搗蛋

蜘蛛餅乾

「不給糖，就搗蛋」，今年因為新冠疫情 影響無法挨家挨戶討糖，但我們還是能在家準備一些搞怪甜點為今年的萬聖節 營造點「節慶感」。

蜘蛛餅乾

材料A：花生醬100克、黃糖35克、白糖40克、奶油110克。

材料B：雞蛋 1粒、香草精（vanilla extract）1/2茶匙。

材料C：中筋麵粉170克、泡打粉（baking powder）3/4茶匙、蘇打粉（baking soda）1/4茶匙、鹽1茶匙。

作法：

1.將材料A放在盆中，用電動攪拌器以中高速打至鬆發。接著分次加入材料B一起打發。

2.最後將材料C先混合，加入步驟1的材料，轉低速拌勻。

3.預熱烤箱374℉，將麵糰搓成24個圓球，烤8～10分鐘。

4.備好裝飾材料，包括現成的糖果眼球，適量巧克力（約50克）隔水煮融後拿來畫蜘蛛腳。以及塊狀巧克力當蜘蛛身體（此篇用Reeses巧克力，也可用其他圓形巧克力）。

5.將糖果眼球沾少許巧克力醬黏在Reeses巧克力，組合成蜘蛛身體，備用。

6.當餅乾烤好先放涼2～3分鐘，續疊上蜘蛛身體。等餅乾完全冷卻後，才用巧克力醬畫上蜘蛛腳，就大功告成了。

小叮嚀：

特別注意餅乾溫度，太冷會黏不住蜘蛛，太熱會融化。

蜘蛛餅乾裝飾材料

蜘蛛餅乾 1.預熱烤箱374℉，將麵糰搓成24個圓球，烤8～10分鐘。

蜘蛛餅乾 2.將巧克力眼睛沾少許巧克力醬黏在黑巧克力上，就是蜘蛛身體了。

蜘蛛餅乾 3.當餅乾烤好待涼2-3分鐘，放上剛剛的蜘蛛身體。等餅完全冷卻後，再用巧克力醬畫上蜘蛛腳。

蜘蛛餅乾

貓頭鷹OREO瑪芬

材料：

無鹽奶油60克、細砂糖35克、雞蛋1顆、優格（Yogurt）40克、鮮奶60克、香草精1/2茶匙、中筋麵粉105克、發粉8克、去餡OREO餅乾8片、巧克力奶酪霜、巧克力（隔水煮溶）100克、奶油奶酪（Cream Cheese）150克、糖50克、裝飾用OREO餅適量、杏仁適量。

貓頭鷹OREO瑪芬

作法：

1.奶油置室溫軟化，加入糖，用打蛋器攪打至發白，加入雞蛋並攪打均勻。

2.鮮奶和優格稍微加熱至微溫狀態，倒入剛打發的奶油中拌勻。加入香草精、過篩的麵粉和發粉拌勻。最後放輾碎的OREO餅乾，拌勻即可。預熱烤箱338℉，烘烤20分鐘至熟。

3.奶油奶酪加糖打至鬆發，加入巧克力醬拌勻備用。

4.等到瑪芬涼了才抹上巧克力奶酪霜。

5.OREO餅分開，有餡的用巧克力豆裝飾做眼睛，沒餡的切開一半做眉毛。

6.嘴巴用杏仁裝飾後就大功告成，簡單又可愛！