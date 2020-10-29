番茄紅了 餐桌就美了

番茄蝦仁炒蛋

很久以前，時間得追溯到我初入社會時期。有一次到林姓同事家作客，林媽媽費心張羅一桌菜，但用餐前，林爸爸眉頭一皺，喝斥道：「這些菜怎麼都黑黑的？」我記得有滷味拼盤、瓜仔肉、豆豉排骨、香菇雞湯……的確菜色黯淡，「冰箱不是有幾顆番茄嗎？拿出來做番茄炒蛋或番茄蛋花湯也好吧！」果真番茄一上桌，飽滿的紅色立刻成了亮點，林爸爸這才開心地叫大家「開動」。

雖然他的怒氣只維持幾秒鐘，卻令我印象深刻。當天的座上賓後來多嫁為人婦，每次聚餐談及此事，她們總會強調，自家餐桌都有一道酸酸甜甜的番茄料理，否則會挨罵哩！

我從此記住，做菜除了美味也要考慮顏色搭配，而番茄總是首選。番茄不僅可以生吃，還可以入菜、燉湯、做醬汁或沙拉、擺盤或裝飾……無一不能。

入秋天涼，我最愛煮番茄湯。煮熟的茄紅素比生食更具防癌效果，不僅製作方便且營養豐富。家人也百喝不厭，總覺得餐桌有道紅通通的湯品，才顯得喜氣洋洋呢！

番茄蝦仁炒蛋

材料：

番茄3顆、雞蛋 3個、蝦子6隻、蔥1根。

作法：

1.蝦子去蝦殼、蝦頭，取出腸泥，洗淨備用。

2.蝦殼、蝦頭以蔥、薑爆香，加一碗水煮約3分鐘，關火，用濾網留住蝦高湯，裝入碗中備用。

3.蛋打散，加半小匙鹽、雞粉調味。

4.取一炒鍋，放入2大匙油，將蛋炒散至半熟取出。

5.同鍋加1大匙油，放入蝦子炒至七分熟取出。

6.同鍋加1大匙油，加蔥白爆香，放入去皮切小塊的番茄拌炒，加入蝦高湯、蛋、蝦子和3大匙番茄醬翻炒。

7.若水太多，可加太白粉水使之濃稠，最後撒上蔥綠即可。

小叮嚀：

1.蝦仁也可以，但最好買蝦子，蝦高湯可讓味道更鮮美。

2.「番茄炒蛋」算家常菜，加蝦子看起來更豐富，可升級當宴客菜。

3.番茄可不去皮，但去皮口感更柔順。作法是去蒂頭，另一端用刀子輕輕劃十字，放入滾水中煮約十秒，用手輕輕一剝，番茄皮即輕鬆脫落。

彩色沙拉

彩色沙拉

材料：

番茄2顆、白煮蛋2個、玉米粒半碗、花椰菜半顆、生菜適量、香蔥經典嫩雞胸1包、美乃滋2大匙。

作法：

1.雞胸肉直接切塊、白煮蛋切適口大小。

2.花椰菜切小朵，洗淨煮熟，鍋中放鹽和雞粉，撈起備用。

3.生菜除外的其餘食材均洗淨、煮熟，切適口大小，分裝在不同的容器內。

4.生菜洗淨後，徹底瀝乾水分（可用餐巾紙擦拭，以免出水，破壞味道），用手撕成小片，以美乃滋攪拌均勻，鋪在盤底。為了凸顯鮮豔的紅色，番茄放中間，所占的量約為其他食材的兩倍。

5.其餘食材依序放在生菜上。

番茄洋蔥排骨湯

番茄洋蔥排骨湯

材料：

番茄3顆、洋蔥1個、排骨1斤（以上食材可依個人口味增減）。

作法：

1.排骨汆燙去雜質，放入鍋內，加水蓋過排骨，以大火煮10分鐘。

2.番茄切塊、洋蔥切片，一起放入作法1，轉小火煮半小時。

3.加1大匙鹽和1小匙雞粉（味素亦可）調味。

4.倒入砂鍋（保溫效果比較好）或大碗中。