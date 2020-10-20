甜點控必吃！奶油抹茶蛋糕卷

奶油抹茶蛋糕卷

抹茶濃郁又稍帶苦味，和鮮奶油製成蛋糕卷更是經典不敗的組合，保證讓甜點控食指大動。

材料：

抹茶12克、熱水65克、大雞蛋 5個、低筋麵粉60克、糖（蛋黃用）8克、糖（蛋白用）50克、玉米澱粉12克、玉米油55克。

奶油餡材料：

奶油奶酪（Cream Cheese）80克、淡奶油180克、糖18克。

作法：

1.抹茶粉加熱水、糖8克拌勻後，續加入玉米油攪拌；篩入低筋麵粉，以Z字形攪拌成濃稠的抹茶麵糊，加5個蛋黃繼續攪拌均勻備用，開始338℉預熱烤箱。

2.打發蛋白霜。蛋白先用電動打蛋器打散，再開高速打發，打至打蛋器拿出來有個彎勾，就開始加糖；糖分三次加入，第一次先加1/3。

3.繼續高速打發蛋白，一直打到有阻力，打蛋器慢慢變重，提起有小尖勾，再放1/3糖。

4.把剩下的細砂糖倒進去，打蛋器開中速，並用刮刀把旁邊的蛋白霜刮進去。這時候還能看見未融化的細砂糖，攪拌器轉一檔，在蛋盆中間畫圈圈垂直攪打，讓蛋白霜更加細膩；打幾圈提起打蛋器，檢查尖勾的狀態，以及蛋白霜是否細膩有光澤。

5.蛋白霜變得結實細膩時，用刮刀撥開蛋白霜，確認裡外的氣泡都是均勻一致的，再把蛋白霜靜置2～3分鐘，檢查是否穩定、不容易消泡。

6.先取1/3蛋白糊到蛋黃抹茶糊中，輕柔的翻拌均勻再倒入剩餘蛋白糊。

7.烤盤鋪好烘焙紙，從30公分高處將麵糊倒入烤盤中，攤勻後輕輕震出小氣泡。放入烤箱中層上下火338℉烤25～28分鐘左右。

8.烤好後，取出蛋糕翻出來，晾涼備用。

9.趁蛋糕體冷卻時，開始做奶油餡。用奶油奶酪、糖、15克淡奶油高速打發，再加剩下的淡奶油繼續高速打發，打至攪拌器提起後不滴落的程度。

10.將奶油餡鋪在蛋糕片上，捲成蛋糕卷，放冰箱冷藏至定型後再切片食用。

1.製作抹茶麵糊。

2.將蛋白打發。

3.蛋白糊與抹茶糊攪拌均勻。

4.將麵糊倒入烤盤中，攤平後輕叩桌面，敲出氣泡。