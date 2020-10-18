養肝明目 枸杞葉入菜

枸杞葉炒蛋

園中的枸杞長得非常茂盛，紅果夾在綠葉中，甚是好看。隨手摘下枸杞和嫩葉，做了兩道好吃的料理－－枸杞葉炒蛋和枸杞葉辣椒炒肉片。枸杞營養豐富，常食用可以明目、滋補肝腎，又有養顏美白的功效，真是一舉數得。

家中自種的枸杞。

枸杞葉炒蛋

材料：

枸杞葉1小盤、蛋3顆、蒜數粒、枸杞數粒、料酒1蓋匙、油3湯匙、鹽少許。

枸杞葉炒蛋材料

作法：

1.將枸杞葉的葉梗摘除，冷水清洗乾淨後瀝亁，切成碎末狀。

2.蒜剝皮，剁成碎粒。取一碗，將蛋打碎，加入料酒和鹽，置一旁備用。

3.起油鍋，加2湯匙油，待鍋熱後，先將蒜粒爆香，再加枸杞葉一同拌炒。接著用鏟子將炒好的蒜粒和枸杞葉放入打好的蛋液中，用筷子攪拌一下。

4.再取一平底鍋加入1湯匙油，開中火；鍋熱後，將枸杞葉蛋液倒入鍋中，待蛋液凝結後翻面，再煮一下即可起鍋裝盤。最後再灑一些新鮮枸杞在炒蛋上面即成。枸杞葉炒蛋有點像薄的蛋皮，除了配飯，也可以夾著麵包吃，同樣美味。

枸杞葉炒蛋

小叮嚀：

1.若想吃厚一點的蛋皮，可用小一點的平底鍋做。

2.枸杞果實用水清洗一下就可生吃，味甘可口。

枸杞葉辣椒炒肉片

枸杞葉辣椒炒肉片

材料：

枸杞葉1小盆、紅綠小辣椒各2根、蒜數粒、里肌肉 片1小碗（約0.2磅）、醬油1湯匙、料酒1.5蓋匙、糖1/2茶匙、油3湯匙、太白粉少許。

作法：

1.將枸杞葉的葉梗摘除，清洗後瀝乾備用。

2.蒜剝皮切粒；辣椒洗淨，切小丁，備用。

3.里肌肉用刀斜切成薄片，加太白粉、料酒、糖和醬油，用手抓一下，醃約15分鐘。

4.起油鍋，開大火，待鍋熱後將蒜爆香，再加入辣椒和肉片翻炒數下，撈起備用。

5.鍋中再加一小匙油，將枸杞葉入鍋炒一下，加一點料酒，續將炒好的肉片一起加入，再翻炒數下，即可熄火起鍋裝盤。最後再灑上一些生鮮的紅色枸杞，好看又好吃。

枸杞葉辣椒炒肉片材料

枸杞葉辣椒炒肉片

小叮嚀：

1.枸杞葉是很薄的葉片，只須稍微翻炒一下即可熄火，用餘溫再炒數下就能離鍋。

2.隨個人喜好，肉片也可改成肉絲。