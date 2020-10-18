我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

要求與川普對話！男子吊掛川普酒店16樓外牆 以死相逼

巴農：川普若敗選 2024會再選一次

養肝明目 枸杞葉入菜

燕呢喃
枸杞葉炒蛋
枸杞葉炒蛋

園中的枸杞長得非常茂盛，紅果夾在綠葉中，甚是好看。隨手摘下枸杞和嫩葉，做了兩道好吃的料理－－枸杞葉炒蛋和枸杞葉辣椒炒肉片。枸杞營養豐富，常食用可以明目、滋補肝腎，又有養顏美白的功效，真是一舉數得。

家中自種的枸杞。
家中自種的枸杞。

枸杞葉炒蛋

材料：

枸杞葉1小盤、蛋3顆、蒜數粒、枸杞數粒、料酒1蓋匙、油3湯匙、鹽少許。

枸杞葉炒蛋材料
枸杞葉炒蛋材料

作法：

1.將枸杞葉的葉梗摘除，冷水清洗乾淨後瀝亁，切成碎末狀。

2.蒜剝皮，剁成碎粒。取一碗，將蛋打碎，加入料酒和鹽，置一旁備用。

3.起油鍋，加2湯匙油，待鍋熱後，先將蒜粒爆香，再加枸杞葉一同拌炒。接著用鏟子將炒好的蒜粒和枸杞葉放入打好的蛋液中，用筷子攪拌一下。

4.再取一平底鍋加入1湯匙油，開中火；鍋熱後，將枸杞葉蛋液倒入鍋中，待蛋液凝結後翻面，再煮一下即可起鍋裝盤。最後再灑一些新鮮枸杞在炒蛋上面即成。枸杞葉炒蛋有點像薄的蛋皮，除了配飯，也可以夾著麵包吃，同樣美味。

枸杞葉炒蛋
枸杞葉炒蛋

小叮嚀：

1.若想吃厚一點的蛋皮，可用小一點的平底鍋做。

2.枸杞果實用水清洗一下就可生吃，味甘可口。

枸杞葉辣椒炒肉片

枸杞葉辣椒炒肉片
枸杞葉辣椒炒肉片

材料：

枸杞葉1小盆、紅綠小辣椒各2根、蒜數粒、里肌肉片1小碗（約0.2磅）、醬油1湯匙、料酒1.5蓋匙、糖1/2茶匙、油3湯匙、太白粉少許。

作法：

1.將枸杞葉的葉梗摘除，清洗後瀝乾備用。

2.蒜剝皮切粒；辣椒洗淨，切小丁，備用。

3.里肌肉用刀斜切成薄片，加太白粉、料酒、糖和醬油，用手抓一下，醃約15分鐘。

4.起油鍋，開大火，待鍋熱後將蒜爆香，再加入辣椒和肉片翻炒數下，撈起備用。

5.鍋中再加一小匙油，將枸杞葉入鍋炒一下，加一點料酒，續將炒好的肉片一起加入，再翻炒數下，即可熄火起鍋裝盤。最後再灑上一些生鮮的紅色枸杞，好看又好吃。

枸杞葉辣椒炒肉片材料
枸杞葉辣椒炒肉片材料

枸杞葉辣椒炒肉片
枸杞葉辣椒炒肉片

小叮嚀：

1.枸杞葉是很薄的葉片，只須稍微翻炒一下即可熄火，用餘溫再炒數下就能離鍋。

2.隨個人喜好，肉片也可改成肉絲。

肌肉

上一則

1片不到1元！好市多漢堡肉神似麥當勞 廠商曝光成分

下一則

外酥內嫩 軟炸里肌

延伸閱讀

下飯家常菜2道

下飯家常菜2道
氣炸鍋做好料

氣炸鍋做好料
天涼好個秋 進補好食在

天涼好個秋 進補好食在
醋漬蘿蔔彩椒

醋漬蘿蔔彩椒

熱門新聞

網友分享好市多18吋披薩的配料滿到讓人「密集恐懼症發作」。擷自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」

好市多18吋披薩撒滿配料！網友嚇傻「密集恐懼症發作」

2020-10-11 10:41
不同品牌的威士忌形成截然不同的網狀圖案。（取材自arstechnica.com）

威士忌也有「指紋」 未來分辨假酒就靠它了？

2020-10-12 02:33
金針菇放冰箱自己長高變大。擷自facebook

金針菇放冰箱會「長高」？真相曝光網歪樓：求生意志強

2020-10-16 14:23
Hudson Whiskey的「Do the Rye Thing」。摘自Hudson Whiskey官網

紐約最潮威士忌 Hudson也瘋泥煤味

2020-10-11 11:28
網友在好市多買了雞塊，氣炸後發現表面都冒出「白色汁液」，他嚇得趕緊上網求救。 取自臉書「Costco好市多商品經驗老實說」

好市多雞塊氣炸後「吐白沫」他嚇傻！內行人曝原因

2020-10-06 17:33
香炒臭豆腐

臭豆腐迷 不能抗拒的香

2020-10-12 03:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
洗衣機每半年開始「飄紫菜」 內行曝原因：不要加這個

洗衣機每半年開始「飄紫菜」 內行曝原因：不要加這個
報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民

報復美起訴中學者 WSJ：中國警告 恐拘留在中美國公民
選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議
怕74歲妻「太有魅力」 19歲少夫軟禁她防出軌

怕74歲妻「太有魅力」 19歲少夫軟禁她防出軌
紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台

紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台