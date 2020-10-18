軟炸里肌

軟炸里肌用料簡單，就是豬里肌、植物油、麵粉和雞蛋 ，但要將這些食材運用得當，才能炸出外酥內嫩的口感。此外，也要把握好切肉、掛漿和用火等幾個烹飪技巧。

材料：

豬里肌1條（約150克）、水磨粘米粉30克（或普通麵粉亦可）、雞蛋1～2顆、植物油150克、白芝麻23克、薑3～4片、大蒜3～4瓣、鹽1小湯勺、糖1湯勺、料酒1大湯勺、花椒鹽。

軟炸里肌材料

作法：

1.將大蒜切薄片，薑切絲備用。

2.清洗里肌肉 ，撕除表面白色筋膜後就可以切里肌。先切成段，再切成厚片，兩面用刀畫上深而不透的橫豎刀紋，最後按逆紋理切成粗條。

3.取一空碗，先放入切好的里肌條，續加入薑絲、蒜片、鹽、糖和料酒，醃製30至40分鐘。

4.將水磨粘米粉倒入，加雞蛋後迅速攪拌均勻。

5.起一油鍋，用大火加至七、八成熱時，逐一放入里肌條，炸3分鐘左右，看里肌條外面的包漿已固定成型後轉成小火，燜炸五、六分鐘。最後轉大火，炸至焦酥金黃。

6.準備好一個鋪有餐巾紙的空盤，撈出炸好的里肌條吸油，軟炸里肌就完成了，可放一小碗花椒鹽在旁沾食。

1.取一空碗，先放入切好的里肌條，續加入薑絲、蒜片、鹽、糖和料酒，醃製30至40分鐘。

2.起一油鍋，用大火加至七、八成熱時，逐一放入里肌條，炸3分鐘左右，看里肌條外面的包漿已固定成型後轉成小火，燜炸五、六分鐘。最後轉大火，炸至焦酥金黃。

3.準備好一個鋪有餐巾紙的空盤，撈出炸好的里肌條吸油，軟炸里肌就完成了，可放一小碗花椒鹽在旁沾食。

花椒鹽

小叮嚀：

1.在肉片劃上深而不透的橫豎各種刀紋叫做「剞刀」，也稱「花刀法」；可以讓漿掛得住，也更容易入味。

2.軟炸是用雞蛋、少量的水和麵粉混合後，給食材掛漿；而乾炸就是直接食材放在乾澱粉上掛漿。里肌肉醃製好掛漿後，也可用於燒烤。

3.作好軟炸里肌最重要的關鍵是用火。先用大火固定掛漿，然後轉小火炸熟，最後用猛火將其表面炸酥。程序不對，不是肉漿分離，就是出現外糊內生的情況，要特別注意。