一項最新研究發現，攝取糖分約1小時後，只要輕鬆上下樓梯1分鐘，就有助於穩定血糖，使血糖飆升幅度降低約40%；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 最新研究指出，飯後約1小時輕鬆爬樓梯1分鐘，就能讓糖水造成的血糖峰值下降約40%，但效果僅限短期，無法取代規律運動。

每逢周末或假期，不少人會享用美食、甜點，卻也可能因此出現血糖 大幅波動的情況。一項發表於「實驗生理學」（Experimental Physiology）期刊的最新研究發現，攝取糖分約1小時後，只要輕鬆上下樓梯1分鐘，就有助於穩定血糖，使血糖飆升幅度降低約40%。

華盛頓郵報 報導，人體血糖濃度一整天不斷起伏，主要受到飲食影響，尤其是甜食。調節血糖對整體健康十分重要。短期內，血糖大幅或持續升高，可能導致隨後精力驟降，使人感到疲倦；長期血糖偏高則可能損害血管和器官，並促成胰島素阻抗，而這是第2型糖尿病 的典型特徵之一。研究顯示，飯後起身活動也能緩和血糖波動，推測是因為肌肉收縮需要額外能量，因此會吸收血液中的葡萄糖作為燃料，進一步幫助降低血糖。

先前研究顯示，快走或爬樓梯10分鐘，通常能減輕餐後血糖飆升；飯後約1小時內運動10分鐘，控制血糖的效果也優於靜坐。聖地牙哥州立大學運動生理學教授克雷斯勒（Jochen Kressler）的實驗室更曾發現，男女受試者喝下糖水後，即使只爬樓梯3分鐘，也能降低血糖飆升幅度。

由克雷斯勒擔任資深作者的新研究，則進一步探討大量攝取糖分後，只需上下樓梯1分鐘，是否仍有助於控制血糖。克雷斯勒曾在課堂上讓修習運動生理學的學生爬樓梯1分鐘後互相測量血糖，原本只是為了練習檢測程序，沒想到結果卻一再顯示，運動後的血糖飆升幅度較低。他與共同作者對此抱持懷疑，決定正式展開研究。

研究團隊隨後招募30名健康男女，安排每人在晚間兩度前往實驗室，因為一天較晚時胰島素作用往往較差，血糖也較容易飆升。其中一次實驗，受試者喝下一大杯糖水後安靜坐著，由研究人員反覆測量血糖。另一次則安排受試者在喝下糖水約1小時後，以自選速度上下樓梯1分鐘。血糖與胰島素通常也在進食約60分鐘後達到高峰。

實驗結果顯示，以各自原本的血糖濃度為基準，受試者上下樓梯後的血糖峰值比靜坐時低約40%。雖然差異逐漸縮小，但在喝下糖水後至少80分鐘內仍持續存在。這項結果連研究人員也感到驚訝。克雷斯勒表示：「坦白說，原本以為這樣做不會有效，至少不會有這麼大的效果。」

未參與研究的加拿大英屬哥倫比亞大學教授利特爾（Jonathan Little）認為，這些效果「令人感興趣」。他指出，爬樓梯確實會動用大量肌肉，但「僅僅1分鐘」的輕鬆運動就能影響血糖，「確實有點出乎意料」。

克雷斯勒表示，整套運動只需上下樓梯60秒，速度可自行決定，並在攝取相當於甜點的糖分約1小時後進行。這項研究結果最大的好處，是無形中「消除了許多常見的理由」，包括「沒有足夠時間，或認為運動太困難」等人們不願在飯後起身活動的藉口。

不過，這項研究規模小、觀察時間短，受試者都是未罹患糖尿病的健康成年人，每人也只進行一次短時間運動。此外，實驗使用糖水而非正餐，吃正餐可能產生不同的血糖反應，血糖飆升幅度也可能較低。研究結果僅能說明短期血糖控制效果，這種輕鬆、短暫的運動也不太可能預防第2型糖尿病，或顯著改善肌力及耐力。

克雷斯勒表示，這項運動簡單、快速又容易做到，現在就能對血糖產生可測量的效果，但長期影響仍不清楚。他強調：「我絕對不會說，應該以1分鐘的上下樓梯運動取代規律運動。」