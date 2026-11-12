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冬粉熱量低、吃了能減肥？ 「精緻澱粉」營養師揭真相 吃錯血糖恐飆升

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冬粉熱量低、吃了能減肥？ 「精緻澱粉」營養師揭真相 吃錯血糖恐飆升

記者廖靜清／台北即時報導
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營養師提醒，冬粉屬於「精緻澱粉」，常見的菜色螞蟻上樹，要小心加入過多油脂及調味料...
營養師提醒，冬粉屬於「精緻澱粉」，常見的菜色螞蟻上樹，要小心加入過多油脂及調味料。（聯合報系資料庫）

AI摘要

文章摘要整理：

營養師指出，冬粉並非低熱量減肥聖品，主要成分是精緻澱粉，若份量失控又搭配油脂醬料，可能使血糖與熱量一起上升。

冬粉口感滑順、吸水後體積膨脹，常被視為減重、控制熱量的好選擇，有人吃火鍋時，刻意捨棄白飯改吃冬粉，以為比較健康。營養師提醒，冬粉並非想像中的低熱量、高營養食物，因為主要成分是精緻澱粉，部分市售產品還添加馬鈴薯、樹薯等澱粉，若未控制食用分量，加上冬粉容易吸附油脂及醬料，反而吃進更多熱量。

大里仁愛醫院營養師徐佳靖表示，許多民眾認為冬粉是綠豆製成，應該具有豆類的營養價值，實際上兩者差異很大。傳統綠豆冬粉主要是將綠豆中的澱粉萃取出來，再加工製成條狀食品，製作過程已去除大部分蛋白質、膳食纖維及其他營養成分。

徐佳靖指出，冬粉主要提供碳水化合物，維生素、礦物質及膳食纖維含量相對有限。相較之下，地瓜、糙米等未高度精製的全穀雜糧類食物，除了提供能量，還能補充更多膳食纖維及微量營養素，營養價值更完整。

為何冬粉被認為適合減重？關鍵就在於吸水膨脹的特性。徐佳靖說，依食物代換概念，煮熟後約半碗冬粉可視為一份全穀雜糧類食物，約提供15公克碳水化合物，與四分之一碗白飯相近。冬粉因含水量高、體積較大，容易讓人誤以為吃得多、熱量卻很低，但若吃下一整大碗，碳水化合物攝取量仍不容小覷。

徐佳靖提醒，市售冬粉不一定全由綠豆澱粉製成，部分價格較低的冬粉，成分標示以馬鈴薯澱粉、樹薯澱粉為主，消費者應仔細閱讀食品標示，不能只憑「冬粉」兩字，就認定是綠豆製品。

徐佳靖分享自身經驗，曾在配戴連續血糖監測儀（CGM）期間，到火鍋店用餐，當天刻意不吃白飯、也不喝湯，僅吃鍋內食材及約一碗冬粉，沒想到餐後監測到血糖一度升至約230 mg/dL。

除了澱粉，冬粉的烹調方式也是隱藏陷阱。徐佳靖表示，冬粉本身味道清淡，卻具有吸附湯汁、油脂及醬料的特性。無論是螞蟻上樹、炒冬粉或乾拌冬粉，為了增加風味，加入不少油脂及調味料，原本看似清爽的食物，最後可能變成高油、高鈉料理。

對需要限制蛋白質攝取的部分腎臟病患者而言，冬粉雖可作為低蛋白澱粉來源，但若搭配大量醬油、肉燥或濃郁醬汁，反而可能攝取過多鈉，增加飲食控制負擔，應依腎臟病分期及營養師建議調整。徐佳靖強調，冬粉可以適量食用，搭配蔬菜及優質蛋白質，並減少油脂、醬料與濃湯攝取。

精華 FAQ

  • 因為冬粉吸水後體積會膨脹，視覺上份量大、熱量卻不高，容易讓人以為比白飯更適合減重；但若吃到整大碗，碳水化合物攝取仍不低。

  • 冬粉主要提供碳水化合物，蛋白質、膳食纖維與微量營養素都較少；相較於地瓜、糙米等未高度精製食物，整體營養較不完整，也較缺乏纖維。

  • 冬粉很會吸附油脂、湯汁和醬料，像炒冬粉、乾拌冬粉或火鍋冬粉都可能讓熱量和鈉含量大增；若再搭配大量食用，血糖也可能明顯上升。

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