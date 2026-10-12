「擊掌背手漫步」比超慢跑更有效 網友在家跟練2天瘦1kg

超慢跑是不少民眾在家運動的選擇，近日有網友分享比超慢跑更有效的居家運動。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Vitaly Gariev ）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 網友實測擊掌背手漫步，心率升高且消耗感明顯。

網友實測擊掌背手漫步，心率升高且消耗感明顯。 重點二： 動作結合前後擺臂與加大步幅，可帶動上肢與臀腿。

動作結合前後擺臂與加大步幅，可帶動上肢與臀腿。 重點三：專家提醒新手循序增加強度，留意膝肩腰不適。

超慢跑是不少民眾在家運動的選擇，近日一名健身創作者「北平隊長」在小紅書 分享「擊掌背手漫步」，宣稱透過手臂交疊與加大步幅，可同時帶動上肢、背部、臀腿，並依體能調整運動強度。影片吸引大批網友跟練，有人做20分鐘後心率升至130，也有人練完大腿痠痛，相關效果及動作安全性引發討論。

這套動作以原地交替踏步為基礎，雙手先在身體前方擊掌，再擺向後方交疊。「北平隊長」表示，一般超慢跑的手臂擺動幅度較小，加入前後擺臂後，上肢參與程度會提高；雙手在背後交疊時，則可感受到背部肌肉收緊，因此除了有氧活動，也帶有活動肩背的效果。

下肢部分可透過步幅及頻率調整強度。初學者先以小幅度踏步適應，之後再逐漸抬高雙腿、加大跨步，模擬爬坡時的發力感，進一步帶動大腿與臀部。「北平隊長」稱，當動作幅度及頻率提高後，部分人的心率可在數分鐘內升至每分鐘120次以上，並建議每日練習30至40分鐘。不過，實際心率仍會受到年齡、體能、用藥及動作速度影響，並非每個人都會達到相同數字。

不少網友實際跟練後表示，動作看起來簡單，消耗卻比預期大。有人練20分鐘心率達130；也有人完成40分鐘後升至145，隔天大腿後側明顯痠痛。另有網友連續練習兩天後體重下降1公斤，但本人也認為可能主要是水分變化，不能直接視為減脂成果。也有人認為這項運動適合邊看電視邊進行，降低居家運動的心理門檻。

然而，留言區也出現膝蓋、肩膀及腰部不適等問題。有網友連續練兩天後感覺膝蓋不舒服，也有人做約10分鐘便出現肩部疼痛。發文者回應，肩膀不適可先降低抬手幅度；若大腿後側過度痠痛，則應縮小步幅，並建議在家穿鞋練習。對於新手反映心率過高的情況，也顯示這項運動未必比超慢跑輕鬆。

美國疾病管制與預防中心指出，中等強度活動通常會使呼吸與心率加快，初學者應從較短時間及較低強度開始，再逐步增加運動量。若本身有慢性病或心血管問題，提升運動強度前宜先諮詢醫療人員。運動過程若出現胸痛、異常呼吸困難或頭暈，應立即停止並尋求專業評估。