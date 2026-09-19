體重變輕不等於代謝變好 醫師：減重別把肌肉也瘦掉

醫師提醒，真正健康的減重，不只要減少脂肪，也要盡量保住肌肉，讓身體重新恢復利用糖、脂肪與胺基酸的能力。（聯合報系資料照）

不少人使用「瘦瘦針」體重明顯下降，便認為減重 成功，但醫師提醒，體重變輕不代表代謝一定變好，若減重過程中肌肉量也跟著流失，可能出現「人變小隻了，但同時代謝也變差。真正健康的減重，不只要減少脂肪，也要盡量保住肌肉，讓身體重新恢復利用糖、脂肪與胺基酸的能力。

台灣精準預防醫學會理事長張家銘表示，有患者過去體重較重，使用減重藥物後體重下降不少，但進一步檢查發現，體脂仍高、肌肉量偏低，且有胰島素阻抗，代謝體檢測也發現支鏈胺基酸（BCAA）明顯偏高。

張家銘指出，許多人看到血液中的胺基酸偏高，第一反應可能是「營養很好」，但事實上，血液裡有很多營養物質，不代表身體真的能有效利用，糖、脂肪、胺基酸都在體內，但肌肉與粒線體若無法有效利用，仍可能形成代謝問題。

他說，血糖升高其實只是代謝異常後看到的結果之一。人體吃飯後，葡萄糖進入血液，再進入細胞，最後送進粒線體產生能量，粒線體就像細胞中的「發電廠」。當代謝能力下降，前端的糖、脂肪與胺基酸持續進來，後端卻無法有效處理，就容易造成各種代謝物累積，長期可能出現飯後昏沉、容易疲倦、腰圍增加、三酸甘油酯上升及血糖逐漸升高等情況。

張家銘表示，這也是為什麼減重過程中特別需要注意肌肉。肌肉不只是支撐身體活動的重要組織，也是人體處理葡萄糖及其他能源的重要「工廠」。如果減重只著重於減少熱量、讓體重持續下降，卻忽略肌肉流失，可能出現體重變輕但代謝能力沒有同步改善的情況。

張家銘說，如果肌肉量偏低，不宜一味壓低熱量，蛋白質可平均分配在每餐，來源包括魚、蛋、豆類及肉類；同時減少精製澱粉、含糖飲料及宵夜，增加蔬菜、豆類、全穀及天然纖維，讓餐後血糖維持較平穩的狀態。

若檢測發現支鏈胺基酸已偏高，應透過運動提升肌肉利用能源的能力。他建議加入阻力訓練，包括深蹲、腿推、划船、推舉等大肌群訓練，再搭配快走、腳踏車或慢跑；餐後也可走路10至20分鐘，在血糖升高時直接讓肌肉「開工」，協助身體利用葡萄糖。

張家銘指出，長期規律運動除了有助維持及增加肌肉量，也能改善粒線體處理糖與脂肪的能力，讓身體在使用糖與脂肪之間的「換檔」能力更好。

此外，睡眠及壓力也是代謝管理的重要一環。他表示，睡眠不足會影響胰島素敏感性、食慾及進食節律，長期壓力也可能讓身體持續處於高度警戒狀態，影響糖與脂肪的代謝，因此固定睡眠、增加白天光照、減少夜間刺激，以及透過散步、呼吸練習等方式放鬆，都有助於重新調整身體節奏。

張家銘提醒，健康減重的核心並非單純讓體重計上的數字下降，也不是只把某一項檢驗紅字消除，而是讓身體重新具備「會用糖、會燒油、會做能量」的能力。減重過程若能同時保住肌肉、改善生活型態及代謝功能，才是更值得追求的健康目標。