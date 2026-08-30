運動並非多多益善 醫：4因素易受傷

打匹克球時頻繁的急停、側向滑步和變向，對跟腱、膝關節與踝關節要求極高。（美聯社）

夏季正值公眾運動高峰期，最新公布的急診與運動傷害統計數據顯示，全美每年因體育運動造成的傷害多達數百萬起，其中扭傷、拉傷等急性損傷佔比超過三成，門診與急診的就診人數呈現顯著上升趨勢。

本期「紐約健康365」邀請亞美醫師協會會員、美國華人 醫師會主席、內科醫生朱自強博士，從臨床中的真實病例出發，為您深度解析如何科學運動、遠離過度運動造成的損傷。

朱自強醫生指出，絕大多數運動損傷並非純粹的「意外」，而是運動量陡增、帶傷硬撐、動作不規範及熱身不足等4大因素，累積到一定程度後集中爆發。以當下風靡社區的匹克球為例，其頻繁的急停、側向滑步和變向，對跟腱、膝關節與踝關節要求極高。

朱自強提醒，不少人習慣穿著普通的跑步鞋上場打球，但跑鞋缺乏足夠的側向支撐，往往是誘發嚴重扭傷的主因。而對於絕經後女性及中老年群體，由於骨密度下降與摔倒時手掌撐地的慣性動作，發生上肢骨折的風險更是男性的數倍。

至於扭傷後的緊急處置，朱自強特別提醒，急性期切忌立刻揉搓和熱敷。

更多關於不同年齡段的運動風險控制與裝備選擇，歡迎上世界新聞網收聽本期節目，朱自強醫生完整解讀。