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想增肌減脂狂吃「即食雞胸肉、乳清蛋白」？小心腎臟出問題

林琮恩
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雞胸肉脂肪含量低、去除雞皮後更是優質蛋白質來源。（圖／123RF）
雞胸肉脂肪含量低、去除雞皮後更是優質蛋白質來源。（圖／123RF）

不少人為了「增肌減脂」，會在運動後購買即食雞胸肉。醫師指出，對一般健康民眾而言，只要食用雞胸肉的同時仍維持均衡飲食，每天適量攝取並無太大疑慮；但若長期大量攝取蛋白質，或已有腎功能不佳問題，可能增加腎臟負擔。

即食雞胸肉：調味料、食品添加物較多

市售即食雞胸肉多以塑膠封膜包裝販售，並加入各式調味料製成不同口味，冷藏販售。有些民眾會直接拆封食用，也有人連同包裝一起放入微波爐加熱。

台灣新光醫院腎臟科主治醫師蔡明憲表示，即食雞胸肉為了維持新鮮度、延長保存期限及改善口感，通常會添加鈉、磷酸鹽等調味料或食品添加物。對一般人而言，偶爾食用問題不大，但慢性腎臟病患者原本就應控制鈉及磷的攝取，若長期大量食用，可能增加身體負擔，應特別留意產品營養標示。

蔡明憲說，雞胸肉脂肪含量低、去除雞皮後更是優質蛋白質來源，若希望吃得更健康，建議可自行在家烹調，減少調味料使用。

若購買即食雞胸肉，即使標示可微波，仍建議拆開包裝，改用耐熱容器加熱。

雞胸肉攝取原則

1.不要只看蛋白質含量

2.拆封再加熱

3.蛋白質適量即可

4.腎臟病患者留意

乳清蛋白飲：不能取代三餐 大魚大肉後也應減量

另外，沖泡方便、攜帶容易的乳清蛋白，也是健身族群常見的蛋白質補充來源之一。不過，也有人擔心長期補充乳清蛋白，是否會因蛋白質攝取過多而傷害腎臟。

台灣食藥署「藥物食品安全周報」指出，對於腎功能正常者而言，適量攝取乳清蛋白並不會對腎臟造成傷害；若本身患有腎臟疾病，則應依照醫師或營養師建議調整攝取量。此外，台灣海洋科技大學食品科技系教授陳泰源也在該周報中提醒，乳清蛋白雖不像鮮乳容易腐敗，保存不當仍有變質風險。

陳泰源指出，乳清蛋白屬於乾燥粉末，若長時間暴露於高溫、潮濕環境，可能出現結塊、變色、異味，甚至增加微生物孳生風險。因此，乳清蛋白應存放於陰涼、乾燥處，避免陽光直射及高溫潮濕環境；每次使用後應立即密封，必要時可改放入具良好防潮功能的密封容器，並於開封後儘早食用完畢。若發現粉末結塊、變色或產生異味，即使仍在有效期限內，也不建議繼續食用。

蔡明憲表示，乳清蛋白不應取代三餐，人體仍需攝取全穀雜糧、蔬果、脂肪及其他營養素。至於慢性腎臟病患者，則應依病分期調整蛋白質攝取量。

蛋白飲攝取原則

1.高蛋白日要減量

2.保存要防潮防熱

3.增肌族可定期檢查腎功能

乳清蛋白雖是優質蛋白質來源，但不應取代三餐。（圖／AI生成）
乳清蛋白雖是優質蛋白質來源，但不應取代三餐。（圖／AI生成）

精華 FAQ

  • 對腎功能正常的民眾來說，只要仍維持均衡飲食並且適量攝取，即食雞胸肉通常沒有太大問題；真正需要小心的是長期大量吃蛋白質，或本身已有腎功能不佳的人。

  • 因為市售即食雞胸為了保存與口感，常加入鈉、磷酸鹽等調味料或添加物，若長期大量食用，可能增加身體負擔；慢性腎臟病患者更要留意鈉與磷攝取量。

  • 乳清蛋白可作為補充來源，但不能取代三餐，也不應在高蛋白飲食日再過量；保存時要避開高溫潮濕、每次使用後立即密封，若出現結塊、變色或異味就別再吃。

腎臟病

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