過度依賴能量棒、能量飲 影響血糖控制還愈喝愈累

醫師提醒，運動後補充水分，應避免喝能量飲料，以免愈喝愈累。示意圖。（圖／123RF）

健康機能食品推陳出新，不少民眾因健身需求，或外出時為了方便補充熱量，選擇以「機能能量棒」取代正餐。醫師說，能量棒雖富含蛋白質，但部分產品同時含有較多糖分與油脂，若過量攝取，容易造成熱量超標及血糖 波動。

能量棒：可能造成血糖波動

市售能量棒多強調高蛋白，並以蛋白質含量作為賣點，主要以燕麥、穀片、堅果、果乾為基底，再加入乳清蛋白、大豆蛋白等，並以葡萄糖漿、麥芽糖漿、蜂蜜等黏合成形；部分產品還會添加巧克力 、植物油、膳食纖維、維生素、礦物質及香料等。

台灣新光醫院健康管理部醫療副主任柳朋馳表示，能量棒的熱量主要來自蛋白質與碳水化合物，但製作過程中為使原料成形、增加口感，通常會添加糖分、油脂等成分，因此部分產品糖分並不低，可快速提供熱量。若短時間內攝取過多，可能造成血糖波動。

柳朋馳表示，民眾仍應留意每日蛋白質總攝取量，尤其慢性腎臟病或有蛋白尿的患者，更應依照醫師或營養師建議控制蛋白質攝取。若是穀物棒、堅果棒等產品，也應留意是否添加較多膳食纖維、糖醇等成分，腸胃功能較差者可能因此出現脹氣、腹脹等不適。若有需求，也可利用堅果、燕麥等天然食材在家自製能量棒。

能量棒攝取原則 1.不取代正餐 2.留意糖分、油脂含量 3.計入每日蛋白質總量 4.腸胃敏感者慎選配方

能量棒的熱量主要來自蛋白質與碳水化合物，但製作過程中為了使原料成形、增加口感，通常會添加糖分、油脂等成分。（圖／123RF）

能量飲、運動飲料：過量飲用愈喝愈累 糖分過高

此外，不少民眾會在運動、熬夜讀書前後飲用運動飲料、能量飲。而長期依賴能量飲提神，可能掩蓋疲勞訊號，形成愈喝愈累的惡性循環。

市售機能飲料，多強調提神、提振體力功效，其組成包括咖啡因、維生素B群等。柳朋馳指出，有些機能飲料會標示蛋白質、糖分比率等，雖含有咖啡因，但對咖啡因含量的強調程度不一，實際含量也因產品而異。民眾若「狂喝提神能量飲」，恐因其中咖啡因代謝使用B群作為輔酶，反而導致體內B群流失，導致愈喝愈累。

柳朋馳指出，咖啡因的提神效果屬於暫時性，若過度依賴，反而可能欠下「疲勞債」。人體大腦中的腺苷會累積並傳遞疲勞訊號，咖啡因可暫時阻斷腺苷與受體結合，使人感覺較有精神；但當咖啡因作用消退後，累積的腺苷仍會發揮作用，疲勞感可能一次湧現。因此，若從事駕駛、操作機械等需要高度專注的工作，不宜長期依靠咖啡因提神。

長期飲用能量飲，不僅可能因耐受性增加，使提神效果逐漸降低，也可能讓民眾忽略身體發出的健康警訊。

運動飲料主要用於補充運動後流失的水分與電解質，為了提升口感，產品通常會添加一定量的糖分或甜味劑。柳朋馳表示，若一天飲用1至2瓶以內，且是在大量流汗、勞動或運動後補充水分、電解質與葡萄糖，一般沒有太大問題；但若活動量不高，尤其兒童及青少年將運動飲料當成一般飲料飲用，便容易攝取過多糖分。

柳朋馳提醒，不同運動飲料的電解質配方並不相同，若鈉離子含量不足，未必能有效改善因流汗造成的電解質流失；若在嚴重腹瀉時補充，高糖分的運動飲料還可能因滲透壓過高而加重腹瀉。

能量飲攝取原則 1.看清楚咖啡因含量 2.運動後再喝運動飲料 3.優先選擇低糖、低熱量產品