金馬影后半年剷肉55磅 醫看她菜單嘆「非常困難」

馬思純現舉手投足充滿自信。(摘自微博)

金馬影后馬思純主演的新劇「煙火人家」正在熱播中，劇情講述一個平凡家庭中的三代女性，圍繞親情、愛情還有家人之間存在的種種矛盾。電視劇開播後網友驚嘆馬思純瘦了不少，已經回到以前的巔峰狀態。她曾分享半年減掉25公斤(55磅)的心得，表示自己能夠瘦身成功，不外乎就是控制飲食加上運動，還有堅持的決心。

過去馬思純因體質和情緒問題造成體重直線上升，更曾一度爆肥到80公斤(176磅)，怎麼減都減不下來，讓她自信心掉到谷底，有好一陣子沒有出現在螢光幕前，再加上發福的體態讓網友誤以為她是懷孕去生產，馬思純只好上網澄清自己沒有生過孩子。她分享自己以前用極端的方式減肥影響身體健康，「我在拍電影「左耳」時7天急速瘦了十幾斤，不吃任何東西只喝水，又亂吃減肥藥，導致內分泌紊亂，結果體重反彈的很厲害，天天頭暈，出現甲狀腺，高血壓 等症狀，得不償失。」

後來馬思純下定決心用半年的時間全面改造自己，她說自己的減肥方式是一天只吃兩餐，一早喝綠汁外加小黃汁。綠汁就是將羽衣甘藍、海藻粉、椰子油及菠菜一起打成汁，喝了會有飽足感，如要幫助排便可加香蕉。小黃汁則是確保每天攝入的水量，將1500毫升的水加入兩個檸檬去皮、電解質粉、代糖和蘋果醋。直到晚餐才會吃一點橄欖油煎的牛排或是蝦仁麵。除了飲食控制之外，她每天會慢跑5公里以上，也會去健身房做重訓鍛鍊體態和提升肌肉量。

成功瘦身的馬思純找回自信更重現少女體態，完全看不出來已經36歲，勵志的減肥故事讓不少網友躍躍欲試。但整形名醫法喬醫美診所總院長邱浚彥提醒，要像藝人那樣照表操課對一般人來說非常困難，大多數人不僅難以堅持，平常需要工作的上班族也沒有多餘的時間和精力運動。許多人嘗試節食、代餐、減肥藥等等，最後卻沒有太大的成效，反而容易影響健康。

冬天氣溫下降，正是容易胃口大開的季節，年底更是聖誕聚餐、旅遊、尾牙的旺季，大吃大喝、酒水不忌，很多人容易在無意間胖了兩、三公斤，又急著想要趕緊瘦下來，不少人會選擇抽脂的方式雕塑身材，邱浚彥表示，減重 不僅僅是體重的控制，更是一門身體美學，雕塑優美體態的同時，還能修飾局部曲線，例如小腹、大腿或蝴蝶袖等。因此有不少人會尋求專業醫師的協助。